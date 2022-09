Belgische Akw : Abschaltung von Doel 3 „sicher abgelaufen“

Aachen/Brüssel Die belgische Atomaufsichtsbehörde hat die Abschaltung des umstrittenen „Riss-Meilers“ in der Nacht zu Samstag überwacht. Alles läuft nach Plan.

Der umstrittene belgische Atommeiler Doel 3 ist in der Nacht zum Samstag endgültig abgeschaltet worden. Die belgische Atomaufsichtsbehörde Fanc betonte in einer Mitteilung am Samstag, dass alles nach Plan verlaufen sei. „Die Abschaltung hat in aller Sicherheit stattgefunden“, sagte Nathan Lemahieu, Nuklearinspektor der Fanc. Die Fanc überwacht die Abschaltung des Meilers, der in der Kritik steht, weil sich in dessen Reaktordruckbehälter Tausende Haarrisse befinden.