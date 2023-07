Lage angespannt : Tierheime in NRW sind mitten in den Ferien rappelvoll

Tierheime in NRW sind mitten in den Ferien rappelvoll

Ein Hund steht im Konrad Adenauer Tierheim in Köln in seinem Käfig. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf/Bochum In Tierheimen herrscht aktuell gewaltiger Andrang. Mancherorts ist die Lage nach fast drei Wochen Schulferien in Nordrhein-Westfalen sehr angespannt.

Fast drei Wochen nach Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen sind viele Tierheime am Limit. „Wir sind komplett voll im Katzenbereich, ebenso bei Hunden und Kleintieren“, hieß es in Düsseldorf beim Clara-Vahrenfolz-Tierheim. „Im Hunde- und Katzenhaus gibt es eine überdurchschnittliche hohe Auslastung“, berichtete das Tierheim des Bielefelder Tierschutzvereins. Zur Urlaubszeit wurden Hunde, Katzen, Kaninchen oder auch Vögel verstärkt bei Tierheimen abgegeben, vor deren Türen abgestellt oder andernorts ausgesetzt, hatten der Landestierschutzverband NRW und der Deutsche Tierschutzbund kürzlich kritisiert.