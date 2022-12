Für Bus und Bahn : Ticketpreise im AVV steigen in zwei Schritten

Ticketpreise im AVV steigen in zwei Schritten

Aachen Die Ticketpreise für Bus und Bahn im Aachener Verkehrsverbund (AVV) werden im kommenden Jahr in zwei Schritten steigen.

Das hat die Verbandsversammlung AVV in ihrer Sitzung am 30. November mehrheitlich beschlossen. Die Tarifanpassung sei aufgrund der drastischen Kostensteigerungen, insbesondere bei Personal und Energie, der ausgereizten Finanzierung durch die Kommunen und vor dem Hintergrund der weiterhin eingebrochenen Fahrgastzahlen durch Corona unvermeidlich, heißt es in einer Mitteilung des AVV. Auch um das derzeitige Leistungsniveau halten zu können, sei ein Ausgleich der gestiegenen Kosten alternativlos.