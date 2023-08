Miguel Lopez : Thyssenkrupp schließt Kündigungen nicht aus

Miguel Ángel López Borrego, Vorstandsvorsitzender von ThyssenKrupp, spricht beim Besuch des Bundeswirtschaftsministers. Foto: dpa/Oliver Berg

Essen Der neue Chef findet, der Konzern spare zu wenig. Anleger freut das neue Sparprogramm, Steuerzahler-Bund und IG Metall mahnen.

Seit gut 70 Tagen ist Miguel Lopez am Steuer von Thyssenkrupp. Gleich bei seinem ersten öffentlichen Auftritt holte der neue Chef des Traditionskonzerns den Hammer raus: „Performance hat höchste Priorität. Wir arbeiten an einem neuen Performance-Programm, das zeitnah vorgestellt werden wird“, sagte der Spanier bei der Vorstellung der Quartalszahlen. Einen weiteren Stellenabbau und sogar betriebsbedingte Kündigungen schloss er auf mehrfache Nachfrage hin nicht aus: „Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Ziel ist es, die Profitabilität zu steigern.“ Derzeit arbeite man an den Details.

Was die Arbeitnehmer besonders ärgern wird, ist die Einschätzung, der Konzern habe bislang kaum etwas getan: Es habe bisher kein großes Performance-Programm gegeben, sagte Lopez weiter. Sein Finanzvorstand Klaus Keysberg berichtete wenige Minuten später allerdings kleinlaut, dass der Konzern in Kürze 11.000 Stellen abgebaut haben wird.

Insgesamt hat Thyssenkrupp bereits den Abbau von 13.000 Stellen angekündigt - und zwar ohne betriebsbedingte Kündigungen. 13.000 Stellen sind nichts? Da wird sich Lopez viel anhören müssen. Sein Abbauprogramm will er bald mit den Gremien besprechen. Derzeit beschäftigt der Konzern 98.000 Mitarbeiter.

Mit technokratischem Stil geht Lopez seine Aufgabe an. Seine Lieblingsvokabel ist „Performance“: Die müsse gesteigert werden, das sei höchste Priorität, so der Manager. Das neue Programm solle ganzheitlich aufgestellt werden und alle Bereiche erfassen und zeitnah „ausgerollt werden“. Alle Bereiche müssten kompromisslos an der Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtet werden.

Ansonsten fährt Lopez erst einmal die Ernte seiner Vorgängerin Martin Merz ein: Die Wasserstofftochter Nucera ist erfolgreich an der Börse gestartet. Deutschland und NRW dürfen nach dem grünen Licht der EU den klimafreundlichen Umbau der Stahlproduktion in Duisburg mit zwei Milliarden Euro fördern. Dort soll eine Direktreduktionsanlage einen Hochofen ersetzen. Allein NRW gibt dafür 700 Millionen Euro, das ist die größte Einzelförderung in der Geschichte des Landes, wie Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) immer wieder betont.

Info 34.000 Mitarbeiter allein in NRW Mitarbeiter Thyssenkrupp hat 98.000 Mitarbeiter, davon 26.000 im Stahl. In NRW beschäftigt man an 34 Standorten und über alle Bereiche 34.000 Mitarbeiter. Die größten Standorte sind Duisburg (16.500), Dortmund (3600), Essen (3300). Eigentümer Größter Eigentümer von Thyssenkrupp ist die Krupp-Stiftung, die 21 Prozent der Anteile hält.

Der Bund steuert 1,4 Milliarden Euro bei. Die Frage ist, ob es in den Förderzusagen der Politik Klauseln gibt, die den Konzern verpflichten, im Gegenzug auf einen weiteren Stellenabbau zu verzichten. Auflagen sind bei Konzernen, die aus Steuergeldern finanzierte Hilfen in Anspruch nehmen, verbreitet.

Konflikte mit der IG Metall, die die Nominierung von Lopez zunächst unterstützt hatte, stehen ins Haus. Die Gewerkschaft fordert den Konzern auf, beim geplanten Effizienzprogramm auf Kündigungen zu verzichten: „Als IG Metall unterstützen wir das Ziel des Unternehmens, intelligenter und effizienter zu arbeiten. Das bedeutet für uns nicht automatisch Stellenabbau“, sagte Daniela Jansen, Konzernbetreuerin der IG Metall, unserer Redaktion. Sie betonte: „Betriebsbedingte Kündigungen hat es auch im jüngsten Stellenabbau-Programm nicht gegeben, und wir arbeiten daran, dass dies auch so bleibt.“ Im Stahl sind Kündigungen bis März 2026 ausgeschlossen.

Die Ankündigungen rufen auch die Politik auf den Plan. Das NRW-Wirtschaftsministerium warnt: „Thyssenkrupp setzt die erforderliche Restrukturierung bereits seit Jahren im engen Schulterschluss mit der IG Metall und bisher auch mit beispielhaft sozialverträglichen Lösungen um. Vom Konzern wird aufgrund seiner großen Verantwortung als einer der größten Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen erwartet, diesen Prozess ebenso sozialverträglich fortzuführen“, sagte die Sprecherin von Mona Neubaur (Grüne). Das gelte unabhängig von der Förderung für den klimafreundlichen Umbau.

Auch der Steuerzahler-Bund mahnt: „Die nordrhein-westfälischen Steuerzahler beteiligen sich mit der bisher größten Einzelförderung des Landes am Umbau zur grünen Stahlproduktion bei ThyssenKrupp. Damit muss dann selbstverständlich auch Standortortreue und der Erhalt von Arbeitsplätzen verknüpft sein“, sagte Rik Steinheuer, Chef des Bunds der Steuerzahler in NRW.

Bei den Anlegern kamen die Ankündigungen von Lopez‘ gut an: Die Aktie legte zeitweise um fast fünf Prozent auf 6,98 Euro zu. Als im April Martina Merz überraschend ihren Rücktritt angekündigt hatte, war die Aktie um über zehn Prozent eingebrochen. Der Konzern wolle ein verlässlicher Dividendenzahler sein, sagte Lopez. Der Aufsichtsrat hatte den früheren Controller im Mai einstimmig zum Chef ernannt.