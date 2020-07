Hitzewarnung : Temperaturen klettern in Aachen bereits am Mittag über 30 Grad

Am Freitag wird es richtig heiß (Symbolbild). Foto: dpa/Martin Gerten

Essen/Aachen Mit bis zu 36 Grad wird der Freitag der bislang heißeste Tag des Jahres. In Aachen wurden bereits am Mittag 30,8 Grad gemessen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen gab für die Region eine amtliche Hitzewarnung heraus.

Am bislang heißesten Tag des Jahres in Nordrhein-Westfalen sind schon am Mittag mancherorts mehr als 30 Grad gemessen worden. So meldete eine Wetterstation in Aachen eine Temperatur von 30,8 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Essen berichtete. Am Düsseldorfer Flughafen waren es gleichzeitig bereits 30,3 Grad.

Die Wetterexperten korrigierten ihre Erwartungen für die Höchsttemperatur in NRW leicht nach oben. Man gehe jetzt davon aus, dass im Raum Aachen und Vordereifel sogar 37 Grad erreicht werden könnten, sagte eine Sprecherin. Im Ruhrgebiet sollen es bis zu 34 Grad werden, in Ostwestfalen bis zu 30 Grad.

Wetterexperte Andy Holz von „Huertgenwaldwetter” erwartet bei mäßigem Süd- bis Südostwind Temperaturen von bis zu 30 Grad im Hohen Venn und bei Heinsberg bis zu 36 Grad. Die Hitzewarnung des DWD gilt von 11 bis 19 Uhr für den nördlichen Teil der Städteregion, sowie die Kreise Heinsberg und Düren.

Ein herrlicher Sommerabend endet, morgen folgt der nächste, nur einige Grad wärmer. Zwei Impressionen aus der... Gepostet von Huertgenwaldwetter am Donnerstag, 30. Juli 2020

Auf den heißen Tag folgt in den Ballungsregionen Ruhrgebiet, Düsseldorf, Köln und Aachen eine sogenannte „tropische Nacht“: Nach Angaben der DWD-Meteorologen werden die Temperaturen in der Nacht zu Samstag nicht unter 20 Grad sinken.

„Örtlich zeigt das Thermometer bei Passage der Konvergenz sogar 25 bis 27 Grad mitten in der Nacht an und dabei kann es erste Gewitterauslösungen geben. Diese Gewitter werden am Samstag häufiger und teils auch richtig kräftig. Aber es werden nicht alle betroffen sein”, erklärt Holz.

Die ersten Gewitter erwartet der DWD nicht vor Samstagmorgen gegen 8 Uhr im Raum Aachen. Aber auch im Kreis Kleve seien Gewitter möglich. Die Front komme von Westen her nach NRW rein und weite sich am Vormittag aus. In Ostwestfalen bleibe es noch länger sonnig. Dort könnten die Höchsttemperaturen auch noch höher ausfallen als am Freitag.

Die Gewitter könnten von Starkregen und Sturmböen begleitet sein, sagte die Sprecherin.

Nach der Abkühlung klettern die Temperaturen dann wieder in der neuen Woche langsam nach oben, wo es ab Mittwoch wieder über 30 Grad werden könnten. Die genaue Entwicklung sei aber laut Holz aktuell nur schwierig vorherzusehen.

(dpa/red)