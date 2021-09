Vom Hochwasser mitgerissen : Teddybär vermisst Eigentümer

Stolberg Die Flut hat viele Stofftiere von ihren Besitzerinnen und Besitzern getrennt. Vermisst wird sicherlich auch der Teddybär, den Enno Grünewald in Stolberg gefunden und anschließend aufgepäppelt hat. Wer kann helfen?

Es geht ans Herz – wie so viele Geschichten über Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe nach der Flutkatastrophe in unserer Region. Enno Grünefeld findet Mitte Juli einen Teddybären am Straßenrand in der zerstörten Stolberger Innenstadt.