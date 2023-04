Osterferien am Flughafen : Technische Probleme beim Check-In

Rund eine Millionen Fluggäste werden an den NRW-Airports erwartet. (Symbol) Foto: dpa/Sven Hoppe

Düsseldorf Mit dem Beginn der Osterferien hat am Freitag die Reisewelle begonnen. Die Airports in Düsseldorf und Köln erwarten an diesem Wochenende Hunderttausende Fluggäste. Zu manchen Uhrzeiten kann es besonders voll werden.

Von Christian Schwerdtfeger​

Während Freitagmittag die Schulen in Nordrhein-Westfalen schlossen, wurde es am Düsseldorfer Flughafen zunehmend voller. Immer mehr Passagiere kamen zum Flughafen – viele von ihnen wurden mit Autos gebracht. Auf den Zufahrten zum Flughafen staute sich daher der Verkehr. Einige Reisende stiegen aus und liefen mit dem Gepäck die letzten Meter zum Terminal.

Manche Passagiere schlenderten durch die Flughafenmall, andere saßen in Cafés und Restaurants und warteten auf ihre Flüge. Vor den Check-in-Schaltern bildeten sich die ersten Warteschlangen. „Wir fliegen nach Antalya“, sagte ein türkischer Familienvater, der vor einem Check-in-Schalter stand; seine beiden Söhne warteten mit der Mutter auf einer Sitzbank hinter ihm. „Wir sind gerade gekommen. Unser Flug geht um 16.30 Uhr. Zwei Wochen entspannen – Sonne, all-i nclusive und Kinderbetreuung. Alles easy“, sagte er.

Während der zweiwöchigen Osterferien in NRW werden am Düsseldorfer Flughafen knapp eine Million Reisende erwartet, in Köln/Bonn, dem zweitgrößten Airport des Landes, sind es noch einmal knapp eine halbe Million. Nach Informationen unserer Redaktion aus Sicherheitskreisen wird am Samstag und Sonntag mit dem stärksten Reiseaufkommen an den Flughäfen gerechnet. Demnach wird es am Airport der Landeshauptstadt an beiden Tagen des Wochenendes ab fünf Uhr morgens voll; in Köln/Bonn soll das am Samstag schon von null Uhr bis vier Uhr der Fall sein sowie wieder ab sieben Uhr morgens sowie am Sonntag ab vier Uhr morgens.

Info Wohin die Deutschen verreisen wollen Düsseldorf Die Ziele der Osterurlauber sind etwa Türkei, Mallorca, Ägypten und London, berichtete der Düsseldorfer Flughafen. Köln/Bonn Am Nachbarflughafen in Köln/Bonn ist es ähnlich: Beliebteste Reiseländer sind hier Spanien, die Türkei und Italien. Beide Flughäfen erwarten in den Ferien zusammengenommen rund 1,4 Millionen Passagiere.

An den Sicherheitskontrollen ging es am Freitag vergleichsweise zügig voran. Ob das neue System, bei dem Reisende drei Tage vor Abflug einen Slot für die Kontrollstelle buchen können, dafür verantwortlich ist, ließ sich noch nicht sagen. „Der Dienstleister hat Mann und Maus zusammengekratzt, um die Personallücken irgendwie zu stopfen“, sagte Verdi-Sekretär Özay Tarim, der die Interessen der Luftsicherheitskontrolleure vertritt. „Dazu zählen Schüler der Akademie des Dienstleisters, die noch nicht mit der Ausbildung fertig sind, und Personal des Flughafens, das dafür extra Geld bekommt. Nur auf diese Weise ist es gelungen, dass es am Freitag ruhig geblieben ist“, betonte er.

Auch am Flughafen Köln/Bonn ging es am Freitag relativ entspannt zu, obwohl zeitweise zwei neue CT-Scanner aus technischen Gründen ausgefallen sind. Diese beiden Geräte ersetzen vier Kontrollstrecken an den Personenkontrollstellen und sollen eigentlich für einen schnelleren Durchfluss sorgen; in Düsseldorf gibt es sie noch nicht. „Aber leider fallen die häufig aus, sodass sie unsere Arbeit eher noch erschweren“, sagte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstleisters am Airport Köln/Bonn. „Ständig hakt die Software, und ein Techniker der Bundespolizei muss kommen. Das dauert pro Gerät im Durchschnitt immer eine Stunde“, sagte er.

Der Düsseldorfer Flughafen sei nach dem Chaos im vergangenen Sommer gut vorbereitet auf den Osterbetrieb, hieß es. Dafür hat der Flughafen nach eigenen Angaben eine Reihe von Maßnahmen getroffen. Neben der Buchung von Slots für die Sicherheitskontrolle ist unter anderem die Steuerung der Passagierströme verbessert worden.