Internationaler Frauentag : Tausende Kita-Beschäftigte in NRW streiken

Warnstreik am Dienstag : Streik auch in Kitas in Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen Nach zwei Jahren Pandemie sind nicht nur die Kitas stark belastet, sondern auch zahlreiche Familien völlig erschöpft. Trotzdem kündigt die Gewerkschaft Verdi einen Warnstreik für Dienstag an.