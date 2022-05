Politisches Umdenken : Tausende Fußgänger und Radfahrer fordern eine „Verkehrswende“

Düsseldorf Dass Deutschland ein „Autofahrerland“ ist, bringt in Düsseldorf Tausende Menschen auf die Straße - sie fordern einen Kurswechsel und eine klimaschonende Mobilität. Mehr Platz für Fahrradfahrer und Fußgänger im öffentlichen Raum ist nach ihrer Ansicht dringend nötig.

Tausende Menschen haben in Düsseldorf dafür demonstriert, im Verkehrsnetz stärker auf Fahrradstrecken und Fußwege zu setzen. Unter dem Motto „Straßenneubau stoppen - Verkehrswende jetzt“ kamen sie am Sonntag auf der Wiese vor Nordrhein-Westfalens Landtag zusammen und forderten ein Umdenken der Landesregierung und generell der Politik.

Das Aktionsbündnis wies darauf hin, dass der Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids (CO2) im Verkehrssektor seit 30 Jahren nicht gesunken ist. Eine Verkehrswende sei auch vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine notwendig, forderten die Veranstalter. Der Krieg führe die Abhängigkeit von fossilen Treibstoffen vor Augen, die in eine Sackgasse geführt habe. In NRW wird am 15. Mai ein neuer Landtag gewählt.