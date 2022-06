Dreharbeiten in NRW : Tausende Darsteller für „Tribute von Panem“ gesucht

Dreharbeiten

„Die Tribute von Panem“ ist eine Science-Fiction-Filmreihe, basierend auf der gleichnamigen Romantrilogie von Suzanne Collins. Die vier Filme der Reihe kamen von 2012 bis 2015 in die Kinos und trugen die Zusatztitel „The Hunger Games“, „Catching Fire“ sowie „Mockingjay“ 1 und 2. Sie spielt in der dystopischen Welt Panem, die diktatorisch regiert wird. Die junge Katniss Everdeen, gespielt von Jennifer Lawrence, wird gezwungen, an einem tödlichen Wettkampf teilzunehmen und zettelt einen Aufstand gegen das Regime an. Mit rund 3 Milliarden Dollar landete die Serie auf dem 18. Platz der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten.

„Das Lied von Vogel und Schlange“, das im November 2023 Premiere haben soll, ist eine Vorgeschichte. Die Handlung spielt 64 Jahre vor den „Hunger Games“. Gedreht wird erneut in Deutschland: Spielten einige Szenen des Vierteilers in Berlin, so ist nun das Ruhrgebiet Drehort.