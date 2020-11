Kostenpflichtiger Inhalt: Tödliche Schüsse in Alsdorf : Tatverdächtiger wieder auf freiem Fuß

In der Spitze versammelten sich rund 160 Personen vor dem Tatort, um des Opfers der Schüsse von Samstagabend zu gedenken. Foto: dmp

Alsdorf Nach den tödlichen Schüssen in Alsdorf hat am Montagabend eine Trauerveranstaltung am Tatort stattgefunden. Rund 160 Personen nahmen teil. Die Staatsanwaltschaft hat derweil neue Entwicklungen zum Tatverdächtigen veröffentlicht.

Update zu den tödlichen Schüssen in Alsdorf am Samstagabend, denen ein 32-jähriger Mann zum Opfer gefallen ist: Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt, hatte der Bruder des Toten in den sozialen Netzwerken für Montagabend zu einer Trauerveranstaltung am Tatort am Übacher Weg eingeladen. In der Spitze rund 160 Personen seien dem gefolgt. Alles sei „sehr ruhig und besinnlich“ abgelaufen, wie die Beamten in ihrem Lagebericht darlegen. Kerzen wurden entzündet, Teilnehmer lagen sich teils in Tränen in den Armen.

Die Polizei, die im Vorfeld Erkenntnisse von dieser nicht offiziell angemeldeten Veranstaltung hatte, schirmte den Bereich rund um den Südpark in der Stadtmitte weitläufig ab. Gegen 20 Uhr seien die ersten Teilnehmer wieder abgezogen.

Das Schussopfer soll Mitglied der Rockergruppierung Red Devils MC Heinsberg gewesen sein, im Internet findet sich eine R.I.P.-Anzeige für „Patrick 184“.