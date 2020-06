Alsdorfer vor Gericht : Taten im Ehebett: „Das hat sich so ergeben“

Der Angeklagte am Mittwoch im Gerichtssaal. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Aachen/Alsdorf Wegen Kindesmissbrauchs in 21 Fällen ist seit Mittwoch der 58-jährige Manfred G. am Aachener Landgericht angeklagt. Die Opfer: drei Mädchen im Alter von zweieinhalb bis neun Jahren, darunter seine eigene Nichte.

Als am Nachmittag die unbeschreiblichen Videos im Gerichtssaal gezeigt werden, ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Der Angeklagte hat seine Taten aufgenommen, jetzt flimmern sie über die großen Leinwände im Gerichtssaal. Nur die Prozessbeteiligten müssen sie ertragen. Das Publikum bleibt verschont.

Seit Mittwoch ist der 58-jährige Manfred G. am Aachener Landgericht wegen sexuellen Missbrauchs in 21 Fällen angeklagt, teilweise auch wegen schweren sexuellen Missbrauchs. Minutenlang trägt der Kölner Oberstaatsanwalt Elmar Köstner die Vorwürfe vor, Fall für Fall.

Zwischen 2014 und 2018 soll sich Manfred G. nachts an den drei Mädchen im Alter zwischen zweieinhalb und neun Jahren vergangen haben, während sie bei ihm im Ehebett schliefen. Es waren entweder die Kinder von befreundeten Paaren oder es handelte sich um seine Nichte, als die noch im Pampers-Alter war. Es waren Kinder, die nicht zu Widerstand fähig waren, sagt der Oberstaatsanwalt. Die Taten sollen sich zunächst in seiner Wohnung in Aachen-Haaren, später in Alsdorf-Neuweiler ereignet haben.

Als Köstner die Anklageschrift vorgetragen hat, lässt Manfred G. sofort alle Vorwürfe durch seinen Anwalt einräumen. Er hat auch schon während seiner Untersuchungshaft ein umfassendes Geständnis abgelegt, „um weiteren Schaden von den Kindern abzuhalten“. Die kleinen Mädchen sind nicht als Zeugen vorgesehen. Ihre in jeder Hinsicht betroffenen Familien verfolgen den Prozess als Nebenkläger nur mit Anwältinnen.

Manfred G. wuchs in Würselen-Bardenberg auf, er besuchte eine Sonderschule, ehe er anschließend die Hauptschule erfolgreich abschloss. Er machte eine Lehre als Gärtner, ein paar Jahre später wird er zudem Gartenbaumeister. Es folgten einige berufliche Stationen: Mal arbeitete er in Gartencentern, mal als Handelsvertreter. Zwischenzeitlich war er vier Jahre arbeitslos und Hartz-IV-Bezieher. Etwa zehn Jahre lang, bis zu seiner Verhaftung im Herbst, leitete er eine Kolonne in einem städtischen Gartenbauamt. Sein Hobbys sind schnelle, getunte Autos, viel mehr erfährt man zum Prozessauftakt nicht über den großen Mann mit den langen grauen Haaren und dem ausgeprägten Kinnbart.

Glaubt man Manfred G., hat er seine pädosexuelle Neigung erst im Jahr 2006 entdeckt. Ein Zufallsfund, sagt er. Er durchforstete das Internet auf der Suche nach Frauen, als er auf einschlägige Seiten stieß. „Das hat einen Reiz ausgelöst.“ Er wurde Konsument, speicherte Filme, die ihn zunehmend erregten, auf seiner Festplatte ab.

Schon 2008 wurde er verurteilt, weil er im Besitz von Kinderpornografie war. Die Strafe ist fristgemäß aus dem Bundeszentralregister gelöscht worden. Manfred G. gilt nicht als vorbestraft. Die Vorgeschichte spielt dennoch eine Rolle, wenn es um die Frage der schädlichen Neigung geht. Ihm droht in dem Verfahren nicht nur eine mehrjährige Haftstrafe. In dem Prozess wird auch geklärt, ob er eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Bejaht die 5. Strafkammer diese Frage, könnte sie eine unbefristete Sicherungsverwahrung verhängen.

Nach seiner ersten Verurteilung habe er eine Videopause eingelegt, teilt er mit. Nach etwa einem Jahr tummelte er sich wieder in der Szene. Er schaute sich nun erneut regelmäßig die Filme von Mädchen und Jungen an, manchmal lud er sie herunter.

Irgendwann reichte ihm die digitale Vorlage nicht mehr. Die Phantasien zogen in seinen Alltag ein. Er mag Kinder, sagt er, er habe sie immer väterlich behandelt. Für die Kinder aus der Nachbarschaft habe er eine Hüpfburg und einen kleinen Pool aufgestellt. Als die Mädchen bei ihm übernachten, sei es schließlich zu den Übergriffen gekommen. Seine Frau schlief im Wohnzimmer, die Kinder lagen im Ehebett. „Das hat sich so ergeben.“

Manfred G. filmte seine Übergriffe. Er speicherte die Videos säuberlich unter dem Namen der Opfer auf einer Festplatte ab. Er will die Aufnahmen aber nicht verbreitet haben, sagt er. Und auch in Pädophilen-Chats habe er sich nie herumgetrieben. Dennoch kam ihm die Sonderkommission, die sich seit Herbst letzten Jahres mit dem gigantischen Missbrauchskomplex „Bergisch Gladbach“ beschäftigt, auf die Schliche, nachdem ihn einer der Zeugen erwähnt hatte.

Seit Anfang November sitzt Manfred G. nun in Untersuchungshaft. In seinem vermüllten Haus in Alsdorf fanden die Fahnder bei ihrer Razzia Kinderkleidung und -zeichnungen und auch digitale Datenträger. In das Reihenhaus war er mit einer zweiten Ehefrau gezogen, die er Mitte 2015 geheiratet hatte. Sie halte weiter zu ihm, sagt Manfred G. nun und berichtet von Haftbesuchen und Briefwechseln.

Aus der Sicht der Frau klingt das anders. Sie ist in dem Verfahren als Zeugin an einem der nächsten Prozesstage vorgesehen. Aufgrund der psychologischen Belastung wolle sie auf keinen Fall in der Gegenwart ihres Mannes aussagen, hat sie der Kammer vorab mitgeteilt.