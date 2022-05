Demonstrationen : Tarifkonflikt an Uni-Klinken bringt Tausende Menschen auf die Straße

Am Samstag gehen die Beschäftigten wieder auf die Straße. Zwei Kundgebungen in Düsseldorf sind geplant. (Archivbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Unter dem Motto „Wir für euch - ihr für uns“ sind Beschäftigte der sechs Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf auf die Straße gegangen.

An der Protestveranstaltung hätten am Samstag etwa 2500 Menschen teilgenommen, sagte eine Verdi-Sprecherin. Die Arbeitnehmervertretung hatte gemeinsam mit der Volksinitiative „Gesunde Krankenhäuser in NRW - Für Alle“ zu einem Aktionstag aufgerufen, um für eine bessere Gesundheitspolitik zu demonstrieren.

In der laufenden Woche hatte es bereits Streikmaßnahmen an den Uni-Kliniken in Aachen, Bonn, Köln, Düsseldorf, Münster und Essen gegeben. Mehrere Hundert Beschäftigte legten täglich an den verschiedenen Häusern die Arbeit nieder.