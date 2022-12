Ausbau der A44 : Tagesbaustellen zwischen Kreuz Aachen und Broichweiden

Aachen/Würselen Der Ausbau der A44 zwischen dem Autobahnkreuz Aachen und Broichweiden geht voran. Deshalb gibt es in den kommenden Tagen weitere Behinderungen des Verkehrs.

Zwischen zwischen dem Autobahnkreuz Aachen und der Anschlussstelle Broichweiden steht in Richtung Düsseldorf in den kommenden Tagen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Montag mit. Die Verkehrsbehinderungen gelten konkret am Mittwoch und Donnerstag, 7. und 8. Dezember, jeweils von 9 bis 15 Uhr, am Freitag, 9. Dezember, von 9 bis 13 Uhr und am Montag, 12. Dezember, von 9 bis 15 Uhr.