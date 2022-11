Zahlen, Hintergründe, Hilfe : Unsere Artikel zum Tag gegen Gewalt an Frauen

Aachen Bedrückende Statistiken, verschiedene Perspektiven und Hilfsangebote: Zum „Tag gegen Gewalt an Frauen“ haben wir mehrere Artikel veröffentlicht. Eine Übersicht.

Alle 45 Minuten wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner gefährlich körperlich verletzt. Jeden dritten Tag tötet ein Mann seine (ehemalige) Partnerin. Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und/oder sexualisierter Gewalt betroffen.

Auf Zahlen wie diese macht der von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene „Internationale Tag zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen“ (auch „Tag gegen Gewalt an Frauen“ oder „Orange Day“) aufmerksam. Jährlich findet am 25. November die Aktion „Orange The World“ statt. Dabei werden weltweit zahlreiche Gebäude und Denkmäler in Orange angestrahlt. Das ist die Kampagnenfarbe der UN-Women, der Einheit der Vereinten Nationen, die sich für die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung von Frauen und Mädchen einsetzt. Wegen der Energiekrise wird darauf in diesem Jahr jedoch vielerorts verzichtet. Orangefarbene Akzente, zum Beispiel in Form von Flaggen, Bannern oder angesprühten Schuhen, soll es aber trotzdem geben.