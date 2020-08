Totschlag am Ebertplatz : Täter zu sechseinhalb Jahren verurteilt

Totschlag am Ebertplatz

Köln Im Prozess um einen tödlichen Streit auf dem Kölner Ebertplatz hat das Landgericht Köln den Angeklagten zu sechseinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Die Richter sprachen den 24-Jährigen am Dienstag wegen Totschlags schuldig.

Hintergrund des Vorfalls im August 2019 war laut Urteil ein Streit zwischen dem aus Somalia stammenden Angeklagten und einem Landsmann. Zwischen den beiden Männern kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in die sich das spätere, ebenfalls aus Somalia stammende, 25 Jahre alte Opfer einmischte. Nachdem die erste Auseinandersetzung zwischen den drei Männern durch Zeugen beendet worden war, griff der 25-Jährige den Angeklagten erneut an. Es folgte ein Kampf mit bloßen Händen. Dabei habe der 25-Jährige „Familie und Religion des Angeklagten durch den Schmutz“ gezogen, sagte der Richter. Aus Zorn habe der Angeklagte dann eine Bierflasche zerschlagen und ohne Vorwarnung in den Hals des Opfers gestochen.