Verletzte bei Schießerei in Hückelhoven : Täter stellte sich am Sonntagabend

Hückelhoven Bei einer Schießerei in Hückelhoven sind am Sonntagabend zwei Menschen verletzt worden. Noch am gleichen Abend stellte sich der Täter den Behörden. Das Motiv und weitere Umstände bleiben jedoch unklar.

Bei der Schussabgabe gegen 18.30 Uhr auf der Van-Woerden-Straße sind ein Mann und eine Frau verletzt worden. Beide Verletzten seien ins Krankenhaus gekommen. Noch am selben Abend habe sich ein Tatverdächtiger gestellt, wie eine Staatsanwältin der Deutschen Presse Agentur bestätigte.

Die Feuerwehr wurde ebenfalls zum Tatort gerufen, um den Bereich auszuleuchten. Auch das Technische Hilfswerk sowie Rettungswagen und Notärzte rückten zum Einsatz an. Die Polizei in Aachen koordiniert die Ermittlungen vor Ort, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zugegen war.

Weitere Details zum Tathergang gab zunächst nicht. Auch zum Motiv war den Angaben zufolge am Montagmorgen nichts bekannt.

Wir berichten weiter.

