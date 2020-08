Spur verliert sich an Urfttalsperre : Supersportwagen am Nürburgring geklaut

Supersportwagen am Nürburgring geklaut

Spur verliert sich an Urfttalsperre

Eifel/Nürburg Einen gestohlenen Supersportwagen des Typs Mercedes AMG GT-R im Neuwert von fast einer Viertelmillion Euro sucht die Polizei. Die Spur der noblen Sportkarosse verliert sich am frühen Mittwochmorgen an der Urfttalsperre.

In einem Hotel am Nürburgring hatte der Besitzer des Wagens für wenige Minuten sein Zimmer verlassen, berichtet die Polizeidirektion in Mayen. Dabei ließ er den Zimmerschlüssel außen im Schloss der Tür stecken. Diese Gelegenheit nutzen der oder die Täter, um das Zimmer zu betreten und den Autoschlüssel zu stehlen. Damit starteten er oder sie dann den Mercedes AMG GT-R im Neuwert von 230.000 Euro.