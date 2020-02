Städte in der Region bereiten sich vor : Sturmtief „Sabine“ rückt mit starken Windböen an

In Roetgen blockierten entwurzelte Bäume und Äste schon am Nachmittag Straßen. Foto: Feuerwehr Roetgen/Frank Nüssler

Region Das befürchtete Orkantief „Sabine“ wird im Laufe des Sonntags zunächst im Norden erwartet – und dann über ganz Deutschland. Die Bahn bereitet sich auf Schäden vor und streicht Verbindungen. Auch Aachen und die Region bereiten sich vor.

Deutschland bangt dem seit Tagen angekündigten Sturmtief „Sabine“ entgegen – und wappnet sich gegen Gefahren. Die Deutsche Bahn kündigte am Sonntagvormittag den Ausfall zahlreicher Zugverbindungen an. Und auch Fußballspiele fallen aus, etwa das rheinische Bundesliga-Derby Mönchengladbach gegen Köln. Wegen des aufziehenden Orkans rechnete der Flughafen Köln/Bonn mit Ausfällen.

Der Deutsche Wetterdienst hat für weite Teile Deutschlands die zweithöchste Unwetterwarnstufe wegen des Sturmtiefs herausgegeben. „Der Höhepunkt des Orkans erreicht NRW am Abend und in der ersten Hälfte der Nacht“, sagte Meteorologe Malte Witte am Sonntag. Auch am Montag solle es jedoch noch stürmisch mit Orkanböen bleiben. „Das ist keine ungefährliche Situation“, sagte Witt. „In festen Gebäuden ist man sicherlich besser aufgehoben.“

Auch Städte und Gemeinden riefen ihre Bürger erneut dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen. So schließen viele Zoos, Museen oder auch Brauhäuser ihre Türen. Spaziergänger sollten Parks und Wälder meiden. Außerdem solle man Fenster und Türen schließen und leichte Gegenstände wie Gartenmöbel sichern.

In den Schulen in der Stadt #Aachen findet Montag, 10.2., kein Schulbetrieb statt. Die Stadt reagiert auf die vom Deutschen Wetterdienst veröffentlichte Sturmwarnung und eine Info des NRW-Schulministeriums, dass eine Schließung der Schulen geboten sei. https://t.co/0BqPrKMjEZ

Erste Feuerwehreinsätze gab es in der Nordeifel . Ein Baum ist auf eine Stromleitung gestürtzt, was zu einem Stromausfall führte.

Begleitet werde der befürchtete Orkan vielerorts von heftigen Schauern und Gewittern, hieß es. In der Nacht zum Montag werden Windgeschwindigkeiten von rund 120 Kilometern pro Stunde erwartet. „Sabine“ ist laut DWD ein Winterorkan, wie er etwa alle zwei Jahre vorkommt. So stark wie „Kyrill“ (2007) oder „Lothar“ (1999) werde „Sabine“ nicht.

Ausfälle im Zug- und Flugverkehr

Die Deutsche Bahn bereitete sich auf mögliche Probleme vor. Wer nicht reisen möchte, kann die Fahrkarte kostenfrei stornieren. „Wir haben alle Bereitschaften mobilisiert und in jeder Region doppelt verstärkt“, sagte ein Bahnsprecher am Samstag. Das Bahnpersonal sei auf zerstörte Oberleitungen oder umgekippte Bäume vorbereitet. Mobile Einsatztrupps mit Kettensägen sollten eingesetzt werden, um versperrte Gleise frei zu bekommen. Man habe sich entschieden, „beginnend in NRW nach und nach alle Züge des Fernverkehrs bundesweit an größeren Bahnhöfen enden zu lassen“, schrieb die Bahn am Sonntagnachmittag in ihrem für den Sturm eingerichteten Presseblog.