Erste Bilanz nach der Sturmnacht : Viel Arbeit für Feuerwehr und Polizei durch Tief „Sabine“

Foto: Uwe Heldens 20 Bilder „Sabine“ sorgt für zahlreiche Einsätze in der Region.

Region Von Sonntagmittag an hat Orkantief „Sabine“ für zahlreiche Einsätze in der Region gesorgt. Zu schwerwiegenden Einsätzen oder Verletzten kam es jedoch glücklicherweise nicht. Weiterhin kommt es jedoch zu Einschränkungen.

Gegen 21 Uhr am Sonntagabend fegte der Sturm am stärksten über die Region, doch auch bis in den Morgen hinein gab es starke Windböen und immer wieder Regenschauer.

Die höchste Windgeschwindigkeit wurde bis zum frühen Sonntagabend in Aachen (112 Stundenkilometer, gegen 18.30 Uhr) gemessen.

Am Montagmorgen kommt es durch den Sturm in ganz NRW zu Einschränkungen im Berufsverkehr, die Schäden waren jedoch nicht so stark, wie im Vorfeld angenommen. Gegen 4 Uhr hob der Deutsche Wetterdienst die Warnung vor Orkanböen auf. Im morgendlichen Berufsverkehr kommt es jedoch weiterhin zu Einschränkungen. Der Fernverkehr der Bahn bleibt bis 10 Uhr eingestellt. Auch in der Region kann es auf den Regionallinien zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Im Busverkehr sind mehrere Umleitungen eingerichtet. Die Rurtalbahn fährt aktuell größtenteils wieder nach Plan, so Markus Vogten vom Aachener Verkehrsverbund. Auf der Autobahn 4 kommt es zwischen Elsdorf und Kerpen in Richtung Köln zu Verspätungen durch Bäume, die auf die Fahrbahn gestürzt waren.

Die Einsatzlage

Nahezu ununterbrochen gingen am Sonntag und in der Nacht Anrufe bei den Leitstellen der Feuerwehren in der Städteregion Aachen ein. Bis 1 Uhr wurden 432 Einsätze gezählt, über 1000 Kräfte waren im Einsatz.

Lose Gebäudeteile wie Dachziegel, Satellitenschüsseln und Photovoltaikanlagen hätten die Feuerwehrleute seit etwa 13 Uhr immer wieder auf den Plan gerufen. Dazu: Entwurzelte Bäume und abgeknickte Äste, die Straßen blockierten. So geschehen etwa in der Jülicher Straße in Aachen, die teilweise gesperrt werden musste. Rund um die Straße Am Ferberberg in Laurensberg klagten ab 18.30 Uhr einige Anwohner über Stromausfall. Dort war ein Baum auf eine Stromleitung gestürzt.

Gegen 6.30 Uhr meldete die Leitstelle der Städteregion Aachen, dass nun die meisten Schäden beseitigt sind. Weiterhin zu Einschränkungen kommt es auf der Monschauer Straße und der Goerdelerstraße in Aachen. Generell sei jedoch „nichts Dramatisches” passiert, glücklicherweise gäbe es keine Verletzten. Der "Stab für außegewöhnliche Ereignisse" der Stadt Aachen zählte bis 6 Uhr morgens 461 Einsätze in der gesamten Städteregion und davon 184 in der Stadt Aachen. Hauptsächlich ging es um Schäden an Dächern und umgestürzte Bäume.

Viele Feuerwehreinsätze gab es auch in der Nordeifel. Dort stürzte ebenfalls ein Baum auf eine Stromleitung, was zu einem knapp dreistündigen Stromausfall in Monschau, Höfen und Rohren führte.

In Stolberg sperrte die Stadt aufgrund der Gefährdungslage vorerst mehrere Straßen. In Herzogenrath musste die Feuerwehr 45 Mal ausrücken, um sich um Bäume, Dachteile und lose Werbetafeln zu kümmern. Einige Bereiche wurden vorsichtshalber gesperrt.

In Düren rückten die Kräfte der Feuerwehr bis 18.30 Uhr zu insgesamt 280 Einsätzen aus. Auch bei den Kollegen der Polizei sei „die Hölle los“, wie ein Sprecher der zuständigen Feuerwehrleitstelle sagte. Gegen 6 Uhr meldete Marco Groß aus der Feuerwehrleitstelle im Kreis Düren knapp unter 500 sturmbedingte Einsätze. Auch hier gab es keine Verletzten, hauptsächlich mussten lose Fassadenteile und Äste beseitigt werden.

Im Kreis Heinsberg meldete die Leitstelle bis 6 Uhr insgesamt 117 Einsätze. Ein paar Dachziegel seien geflogen, ein Baum ragte in die Straße und wurde vorsorglich gestutzt, ein Bauzaun sei umgekippt, meldete die Kreisleitstelle der Feuerwehr in Erkelenz. Positive Nachricht für alle Pendler: Die Infrastruktur sei vom Sturm nicht betroffen.

In Köln wurde der Bereich um den Dom weiträumig abgesperrt – um niemanden in die Gefahr von Steinschlägen zu bringen. Fans von Schlagersängerin Andrea Berg, die Karten für das Konzert im westfälischen Halle hatten, mussten sich statt mit Andrea mit „Sabine“ zufrieden geben. Das Konzert entfiel ersatzlos. Bochum hingegen zeigte sich kämpferisch: Das Schauspielhaus wollte seine Vorstellungen von „Iwanow“ und „Geister“ trotzdem zeigen, wie das Theater auf Twitter ankündigte – versehen mit dem Hashtag #WirspielentrotzSabine.

Schulen reagieren, Müllabfuhr fällt aus

In den Schulen in der Stadt #Aachen findet Montag, 10.2., kein Schulbetrieb statt. Die Stadt reagiert auf die vom Deutschen Wetterdienst veröffentlichte Sturmwarnung und eine Info des NRW-Schulministeriums, dass eine Schließung der Schulen geboten sei.

Die städtischen Kindertagesstätten in Aachen sind am Montag geöffnet. Das teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Freie Kita-Träger hingegen entschieden hingegen eigenständig über ihr Vorgehen. Und auch der Aachener Euregiozoo bleibt am Montag geschlossen, dort sind mehrere Bäume umgestürzt und haben die Gehege beschädigt.

Die Gefahr durch umherfliegende Mülltonnen und Gelbe Säcke im Straßenraum wird so hoch eingestuft, dass die Stadt die Müllabfuhr für Montag komplett abgesagt hat. Auch in Eschweiler findet keine Müllabfuhr statt.

Bahn stellt gesamten Zugverkehr in NRW ein

Der Fernverkehr der Deutschen Bahn steht bis mindestens 10.00 Uhr komplett still - das Unternehmen erwartet Störungen noch den ganzen Montag über. Auch beim regionalen Bahnverkehr geht in vielen Regionen flächendeckend nichts. An den beiden größten NRW-Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn sind am Montag wegen des Sturms „Sabine“ insgesamt 165 Flüge storniert worden. In Düsseldorf hätten Airlines 120 Verbindungen gestrichen, in Köln/Bonn seien es 23 Starts und 22 Landungen, teilten Sprecher der Flughäfen mit. Vor allem Eurowings hatte Flüge abgesagt.

⚠ Unwetterschäden: Zugbetrieb von Regio NRW am 09.02.20 ab ca. 17:30 eingestellt. Die Züge fahren noch zu geeigneten Bahnhöfen bzw. bis zum Endbahnhof und werden abgestellt.

Die Sicherheit habe höchste Priorität, erklärte die Linie dazu am Montagmorgen. Von zehn Uhr morgens an wollte Eurowings den Betrieb schrittweise wieder aufnehmen. Unregelmäßigkeiten seien aber weiter möglich. In Düsseldorf blieb aus Sicherheitsgründen auch die Besucherterrasse geschlossen.

Wegen des Sturmtiefs Sabine erwarten wir ab heute Nachmittag Unregelmäßigkeiten und Flugausfälle. Wir bitten alle Fluggäste, sich bei ihren Airlines zum Status ihres Fluges zu erkundigen.

Passagiere sollten sich bei ihren Airlines darüber informieren, ob ihr Flug planmäßig abhebe. „Sabine“ sollte am Nachmittag auf Nordrhein-Westfalen treffen.

Bundesliga-Derby abgesagt

Das ausverkaufte Bundesliga-Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln, das am Sonntag um 15.30 Uhr stattfinden sollte, wurde aus Sicherheitsgründen wegen des Sturmtiefs „Sabine“ abgesagt. „Wir hatten um 5.45 Uhr eine Telefonkonferenz mit der Feuerwehr, dem Ordnungsamt und dem Deutschen Wetterdienst und haben dann nach intensiven Beratungen uns dagegen entschieden, noch länger zu warten und das Spiel in Abstimmung mit der Deutschen Fußball Liga abgesagt“, sagte Borussias Mediendirektor Markus Aretz. „Während der Spielzeit wäre es wahrscheinlich ruhig geblieben, aber bei der Abreise der vielen Besucher bestand dann halt Gefahr.“

Auch andere europäische Länder rüsteten sich für das Orkantief. Der niederländische Wetterdienst forderte Autofahrer auf, nicht mit Anhängern und Wohnwagen zu fahren. Der niederländische Fußballverband KNVB sagte für Sonntag alle Spiele der Profiligen ab. Die Fluggesellschaft KLM annullierte vorsorglich Dutzende innereuropäische Flüge ab und zum Amsterdamer Flughafen Schiphol.

Lage am Morgen in NRW

Der Berufsverkehr in Nordrhein-Westfalen ist am Montagmorgen ohne größere Staus und Behinderungen angelaufen. Die Züge fuhren dagegen nicht, nachdem DB Regio am Sonntag NRW-weit wegen des Sturms den Betrieb eingestellt hatte. Sobald es hell sei, würden Erkundungsfahrten mit langsamem Tempo gestartet, um Strecken schrittweise wieder freizugeben, sagte ein DB-Sprecher. Das Unternehmen rechnete den ganzen Tag über mit Behinderungen.

Auf den Autobahnen meldete der WDR landesweit um 6.23 Uhr 31 Kilometer Stau - vergleichsweise wenig an einem Montagmorgen. „Vielleicht arbeiten heute einige von zu Hause aus oder nehmen Urlaub“, spekulierte ein Sprecher der Landesleitstelle der Polizei.

Nach seinen Angaben blockierten umgestürzte Bäume weiter die A4 Richtung Köln zwischen Elsdorf und Kerpen. Die Sperrung werde bis etwa 9 Uhr anhalten. Gegen 6.45 Uhr wurde bereits ein Fahrstreifen wieder freigegeben, wie das WDR-Verkehrsstudio meldete.

Bei Windböen mit Orkanstärke mussten Feuerwehrleute in Mönchengladbach für einen Einsatz auf das Dach eines Hochhauses klettern - und wären fast runtergeweht worden. In dem Gebäude blieb in der Sturmnacht ein Aufzug stecken. Die drei eingeschlossenen Personen seien zunehmend in Panik geraten, teilte die Feuerwehr am Montagmorgen mit. Um sie zu befreien, hätten Einsatzkräfte über das Dach in den Maschinenraum gemusst - doch das sei bei den Windgeschwindigkeiten extrem gefährlich gewesen. Die Feuerwehrleute hätten sich festbinden müssen, um nicht vom Dach geweht zu werden. Schließlich konnten sie die Personen aber aus dem Fahrstuhl befreien.

Aussichten

„Sabine“ soll noch stundenlang weiter stürmen: Die stärksten Böen und teils auch Starkregen erwarten die Meteorologen jetzt für den Süden. Für die komplette Südhälfte Deutschlands gilt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) die zweithöchste Unwetterwarnstufe, für einige Regionen in Baden-Württemberg und Bayern sogar die höchste - hier ist weiterhin „extremes Unwetter“ zu erwarten.

„Sabine“ ist laut DWD ein Winterorkan, wie er etwa alle zwei Jahre vorkommt. So stark wie „Kyrill“ (2007) oder „Lothar“ (1999) soll „Sabine“ aber nicht werden.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

