Städte in der Region bereiten sich vor : Sturmtief „Sabine“ mit starken Windböen erwartet

Stürmisches Wetter wird am Sonntag in der Region erwartet (Symbolbild). Foto: dpa/Boris Roessler

Region Das befürchtete Orkantief „Sabine“ wird im Laufe des Sonntags zunächst im Norden erwartet - und dann über ganz Deutschland. Die Bahn bereitet sich auf Schäden vor und streicht Verbindungen. Auch Aachen und die Region bereiten sich vor.

Deutschland bangt dem seit Tagen angekündigten Sturmtief „Sabine“ entgegen - und wappnet sich gegen Gefahren. Die Deutsche Bahn kündigte am Sonntagvormittag den Ausfall zahlreicher Zugverbindungen an. Und auch Fußballspiele fallen aus, etwa das rheinische Bundesliga-Derby Mönchengladbach gegen Köln. Wegen des aufziehenden Orkans rechnete der Flughafen Köln/Bonn mit Ausfällen.

Der Deutsche Wetterdienst hat für weite Teile Deutschlands die zweithöchste Unwetterwarnstufe wegen des Sturmtiefs herausgegeben. „Der Höhepunkt des Orkans erreicht NRW am Abend und in der ersten Hälfte der Nacht“, sagte Meteorologe Malte Witte am Sonntag. Auch am Montag solle es jedoch noch stürmisch mit Orkanböen bleiben. „Das ist keine ungefährliche Situation“, sagte Witt. „In festen Gebäuden ist man sicherlich besser aufgehoben.“

Auch Städte und Gemeinden riefen ihre Bürger erneut dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen. So schließen viele Zoos, Museen oder auch Brauhäuser ihre Türen. Spaziergänger sollten Parks und Wälder meiden. Außerdem solle man Fenster und Türen schließen und leichte Gegenstände wie Gartenmöbel sichern.

In Aachen, Eschweiler und Stolberg fällt der Schulbetrieb am Montag aus. In der Nordeifel fällt die Entscheiden am Sonntagnachmittag. Im Kreis Düren fällt der Unterricht nur teilweise aus. Viele große Städte – darunter Köln, Düsseldorf, Essen und Gelsenkirchen – lassen den Unterricht an städtischen Schulen am Montag auch ausfallen.