Einsätze, Ausfälle, Warnungen : Sturmtief „Sabine“ fegt über die Region

In Roetgen blockierten entwurzelte Bäume und Äste schon am Nachmittag Straßen. Foto: Feuerwehr Roetgen/Frank Nüssler

Region Das befürchtete Orkantief „Sabine“ macht sich immer mehr in der Region bemerkbar: Die Stadt Aachen verzeichnet erste sturmbedingte Einsätze, die Deutsche Bahn stellt den gesamten Verkehr in NRW ein und Schulen reagieren.

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern sollte „Sabine“ Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge über NRW fegen. „Das ist keine ungefährliche Situation“, sagte DWD-Meteorologe Malte Witt. Zunächst traf der Sturm am Nachmittag die höheren Lagen im Sauerland und der Eifel, bevor er sich am Abend über fast alle Regionen des Landes ausbreiten sollte. Die Wetterexperten sprachen am Sonntag für große Teile des Landes die zweithöchste Unwetterwarnstufe aus.

„Der Höhepunkt des Orkans erreicht NRW am Abend und in der ersten Hälfte der Nacht“, sagte Meteorologe Malte Witte vor Beginn des Sturms. Auch am Montag solle es jedoch noch stürmisch mit Orkanböen bleiben. „In festen Gebäuden ist man sicherlich besser aufgehoben.“

In den Schulen in der Stadt #Aachen findet Montag, 10.2., kein Schulbetrieb statt. Die Stadt reagiert auf die vom Deutschen Wetterdienst veröffentlichte Sturmwarnung und eine Info des NRW-Schulministeriums, dass eine Schließung der Schulen geboten sei. https://t.co/0BqPrKMjEZ — Stadt Aachen (@PresseamtAachen) February 8, 2020

Erste Feuerwehreinsätze gab es in der Nordeifel. Ein Baum ist auf eine Stromleitung gestürzt, was zu einem Stromausfall führte. Auch in Aachen sorgte „Sabine“ für zahlreiche Einsätze.

In Köln wurde der Bereich um den Dom weiträumig abgesperrt – um niemanden in die Gefahr von Steinschlägen zu bringen. Fans von Schlagersängerin Andrea Berg, die Karten für das Konzert im westfälischen Halle hatten, mussten sich statt mit Andrea mit „Sabine“ zufrieden geben. Das Konzert entfiel ersatzlos. Bochum hingegen zeigte sich kämpferisch: Das Schauspielhaus wollte seine Vorstellungen von „Iwanow“ und „Geister“ trotzdem zeigen, wie das Theater auf Twitter ankündigte – versehen mit dem Hashtag #WirspielentrotzSabine.

Bahn stellt gesamten Zugverkehr in NRW ein

Am Sonntag teilte die Bahn mit, ab etwa 17.30 Uhr werde sowohl der Fern- als auch der Regionalverkehr in Nordrhein-Westfalen zum Erliegen kommen. Sukzessive soll der Fernverkehr auch bundesweit eingestellt werden. Die Züge würden nur noch zu geeigneten Bahnhöfen fahren und dort abgestellt.

Ab Sonntagnachmittag könne es zu Unregelmäßigkeiten oder Ausfällen kommen, teilte der Flughafen Köln/Bonn auf Twitter mit. Passagiere sollten sich bei ihren Airlines darüber informieren, ob ihr Flug planmäßig abhebe. „Sabine“ sollte am Nachmittag auf Nordrhein-Westfalen treffen.

Wegen des Sturmtiefs Sabine erwarten wir ab heute Nachmittag Unregelmäßigkeiten und Flugausfälle. Wir bitten alle Fluggäste, sich bei ihren Airlines zum Status ihres Fluges zu erkundigen. pic.twitter.com/fqjZhx2RDo — Köln Bonn Airport (@AirportCGN) February 9, 2020

Bundesliga-Derby abgesagt

Das ausverkaufte Bundesliga-Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln, das am Sonntag um 15.30 Uhr stattfinden sollte, wurde aus Sicherheitsgründen wegen des Sturmtiefs „Sabine“ abgesagt. „Wir hatten um 5.45 eine Telefonkonferenz mit der Feuerwehr, dem Ordnungsamt und dem Deutschen Wetterdienst und haben dann nach intensiven Beratungen uns dagegen entschieden, noch länger zu warten und das Spiel in Abstimmung mit der Deutschen Fußball Liga abgesagt“, sagte Borussias Mediendirektor Markus Aretz. „Während der Spielzeit wäre es wahrscheinlich ruhig geblieben, aber bei der Abreise der vielen Besucher bestand dann halt Gefahr.“

Auch andere europäische Länder rüsteten sich für das Orkantief. Der niederländische Wetterdienst forderte Autofahrer auf, nicht mit Anhängern und Wohnwagen zu fahren. Der niederländische Fußballverband KNVB sagte für Sonntag alle Spiele der Profiligen ab. Die Fluggesellschaft KLM annullierte vorsorglich Dutzende innereuropäische Flüge ab und zum Amsterdamer Flughafen Schiphol.

Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

