Wetter : Sturmtief Poly erreicht die Region

Sturmtief Poly zieht heute über die Region. Dadurch kommt es vereinzelt zu Regenschauern und stürmischen Böen. In den Niederlanden hat das Tief bereits für Verkehrschaos gesorgt.

Das kleine Sturmtief Poly zieht heute von den Niederlanden über NRW. Die Temperaturen bleiben laut Eifelwetter.de mild bei 17 Grad in den Eifeler und Ardenner Gipfellagen, 18 Grad in Mützenich und Elsenborn, 20 Grad in Gerolstein und Blankenheim und 22 Grad in Aachen .

In den Niederlanden sorgte Sturmtief Poly am Mittwoch für Chaos im Verkehr. Wie die dpa berichtet, stellten die Eisenbahnen den Verkehr im Norden des Landes schrittweise ein und die Busse blieben im Depot. Schulen und Parks blieben geschlossen.

In der Region Limburg sind die Auswirkung zwar nicht so stark wie im Norden des Landes, doch auch dort sind Bäume auf die Straße gestürzt. In Maastricht ist um 11.30 Uhr ein Baum auf ein fahrenden Opel Corsa gefallen. Die Insassen, ein Pärchen und ihr Baby, kamen mit dem Schrecken davon, schreibt DeLimburger. Auch in Heerlen ist laut DeLimburger ein Baum auf ein fahrendes Auto gekippt. Der Fahrer blieb ebenfalls unversehrt. Allerdings entstand durch die Aufräumarbeiten ein Stau. In Haarlem im Nordwesten der Niederlande ist ein Baum auf den Wagen einer 51-Jährigen gestürzt. Das berichtet der öffentlich-rechtliche Sender NOS. Die Frau ist durch den Unfall gestorben.