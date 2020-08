Baum im Gleis bei Herzogenrath : Sturm und Wind bis zum Wochenende in der Region

Sturmtief „Kirsten” hatte am Mittwochmorgen NRW im Griff (Symbolbild). Foto: dpa/Marcus Führer

Region Sturmtief „Kirsten“ hat am Mittwochmorgen in NRW gewirbelt – bis zu 100 Stundenkilometer schnelle Böen wurden gemessen. Auch der Bahnverkehr war betroffen. Erst im Laufe des Tages lässt der Wind in der Region nach, das Wetter bleibt aber erstmal ungemütlich.

Sturmtief „Kirsten“ hat am Mittwochmorgen in Nordrhein-Westfalen zahlreiche Schäden angerichtet. Im Bahnverkehr haben etwa umgestürzte Bäume für Streckensperrungen gesorgt. Der Regionalexpress 4 von Aachen in Richtung Ruhrgebiet musste zeitweise bei Wuppertal umgeleitet werden.

Gegen 9 Uhr meldete die Deutsche Bahn zudem, dass ein Baum im Gleis zwischen Herzogenrath und Aachen für Verspätungen und Teilausfälle sorgt. Gegen 10.30 Uhr war der zwar beseitigt, es kann jedoch weiterhin zu Verspätungen kommen.

#RE4/ #RB33 Baum im Gleis zwischen #Herzogenrath und #Aachen Hbf beseitigt. Verspätungen und Teilausfälle wahrscheinlich. Bitte Reiseverbindung vor Abfahrt des Zuges prüfen. — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) August 26, 2020

Zudem sorgen Äste auf der Strecke der Regionalbahn 33 zwischen Heinsberg und Lindern für Zugausfälle. Wann die Störung behoben ist, ist derzeit noch unklar. Die Bahn empfiehlt, auf die Buslinie 493 zwischen Lindern und Heinsberg umzusteigen.

Die RB33 zwischen Lindern und Heinsberg muss wegen abgebrochenen Ästen und Bäumen stoppen. Foto: Ralf Roeger

Auf der Autobahn 44 in Höhe Holz kam es zu Sichtbeeinträchtigungen durch aufgewirbelten Staub, wie die Polizei in Düsseldorf mitteilte. Zudem sei ein Lastwagen auf der Autobahn umgekippt, die Strecke in Richtung Aachen wurde gesperrt.

Das Sturmtief brachte seit der Nacht eine Kaltfront mit starken Windböen nach NRW. In der Region wurden diese bis zu 90 Stundenkilomtern schnell. Wetterexperte Andy Holz von Huertgenwaldwetter warnte in der Folge vor herabstürzenden Ästen und entwurzelten Bäumen. Die Temperaturen am Tag erreichen in der Region zwischen 14 und 19 Grad, es kann dabei immer wieder zu kleinen Schauern kommen. Dazu erwartet Holz „mäßigen bis frischen Westwind mit teils noch stürmischen Böen, abends aber schon wieder abflauend”.

Am Donnerstag soll es deutlich angenehmer werden bei bis zu 24 Grad. Doch am Wochenende zieht bereits ein neues Tief mit unbeständigem Wetter über die Region und es bleibt frisch. „Erst nächste Woche deutet sich wieder ruhigeres und wärmeres Wetter an”, so Holz.

(cheb)