Vollgelaufene Keller in der Städteregion : Sturm in der Region lässt die Pegelstände steigen

Der Sonntag in der Region war begleitet von starkem Regen und viel Wind (Symbolbild). Foto: dpa/Marcus Führer

Update Aachen/Düren/Heinsberg Tief Roxana zieht am Sonntag durch die Region. In der Städteregion, aber auch im Kreis Düren führen die dauernden Regenfälle zu steigenden Pegelständen.

Nachdem am Samstag noch die Sonne über der Region geschienen hatte, sorgte das Sturmtief Roxana dafür, dass die Menschen am Sonntag lieber in ihren Häusern blieben. Den ganzen Tag über regnete es, dazu kamen starke Windböen.

Auf vielen Straßen bildeten sich größere Pfützen, dazu behinderten heruntergefallene Äste mancherorts Autofahrer. Das rief auch immer wieder die Feuerwehren in der Städteregion Aachen sowie den Kreisen Düren und Heinsberg auf den Plan. Größere Einsätze gab es am Nachmittag jedoch nicht zu verzeichnen, sagten die Leitstellen unisono. Zum Abend hin änderte sich das zumindest für die Feuerwehr der Städteregion. Hier kämpfen die Einsatzkräfte mit erhöhten Pegelständen. Das heißt: vollgelaufene Keller auspumpen und die Flüsse und Bäche genau beobachten. Mit der Situation vom Hochwasser im Juli sei das allerdings nicht zu vergleichen.

Die Feuerwehr Gangelt musste am Nachmittag zu einem sturmbedingten Einsatz ausrücken. Zwischen den Ortschaften Buscherheide und Kievelberg wurde von teils heftigen Sturmböen ein Baum entwurzelt und gegen eine Überführung an der Bundesstraße 46 gedrückt. Die Einsatzkräfte zerkleinerten den Baum und sicherten die Gefahrenstelle. Nach einer halben Stunde war Einsatz schon wieder beendet.

Mit einer Motorsäge zerkleinerten die Feuerwehrleute den Baumstamm. Foto: Feuerwehr Gangelt/Oliver Thelen

Auch im Rest von NRW meldeten die Feuerwehren bis zum Sonntagnachmittag allenfalls vereinzelt Einsätze – vom umgekippten Baum bis zur vom Wind auf die Autobahn gewehten Plane. Größere Hochwasserlagen wurden nicht bekannt. Gleichwohl riefen die Feuerwehren von Hagen und Wuppertal/Solingen Anwohner entlang der Flüsse zu besonderer Vorsicht auf, sollten Gewässer über die Ufer treten oder Keller volllaufen.

Für Teile der Westeifel, des Bergischen Landes, Sauer- und Siegerlandes sowie des Eggegebirges hatte der Deutsche Wetterdienst Warnungen vor Dauerregen ausgegeben: Es seien Niederschlagsmengen von 30 bis 50 Litern pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden zu erwarten. Bis Sonntagmittag waren etwa in Hückeswagen oder Meinerzhagen im Bergischen Land Regenmengen von mehr als 30 Litern in zwölf Stunden gemessen worden. Die erwarteten Niederschlagsmengen seien jedoch deutlich geringer als bei der Hochwasserkatastrophe im Juli, hatte ein Meteorologe bereits am Samstag beruhigt. Bei der großen Flut hatte es über eine noch längere Zeitspanne deutlich größere Mengen Regen gegeben.

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) berichtete am Sonntagnachmittag von moderat steigenden Wasserständen in weiten Landesteilen. An mehreren Hochwassermeldepegeln überschritten die Wasserstände im Tagesverlauf die erste Schwelle, ab der das Lanuv vor der Gefahr überfluteter land- und forstwirtschaftlicher Flächen und leichten Verkehrsbehinderungen warnt. So wurden entlang der Volme sowie der Ruhr im Sauerland, der Sieg in Südwestfalen sowie am Vichtbach in der Eifel am Sonntagnachmittag Pegelstände oberhalb dieses Schwellenwerts gemessen.

An der Lanuv-Messstation in Eschweiler war der Pegelstand seit dem Morgen kontinuierlich angestiegen, bis auf eine Höhe von 140 cm am frühen Abend. Vom Richtwert für Hochwasser, der bei etwas über 190 cm liegt, war der Wer aber noch weit entfernt. In Mullartshütte hingegen erreichte der Pegelstand gegen 18 Uhr den Richtwert für Hochwasser. Hier liegt der bei etwa 120 cm. Der Wert sank allerdings im weiteren Verlauf des Abends schon wieder.

In Nideggen im Kreis Düren ist am Abend der Krisenstab zusammengekommen, um über die steigenden Pegel der Bäche in Muldenau, Embken und Wollersheim und das Vorgehen für die Nacht zu beraten.

Zum Abend hin sollten sowohl Wind als auch Regen langsam abflauen, wie DWD-Meteorologe Matthias Ohneiser am Sonntag sagte. Das sorgt bei den Einsatzkräften der Feuerwehr allerdings nur teilweise für Erleichterung, denn die Pegelstände sinken eben nicht sofort, sobald der Regen aufhört.

Die Nacht zu Montag könne weitere Schauer oder einzelne Gewitter bringen, es bleibe verbreitet böig. Der Wochenstart verspreche deutlich trockener zu werden: Bei nur noch einzelnen Schauern starte der Montag mit einem Wechsel von Sonne und Wolken. „Nur der Wind bleibt noch deutlich spürbar“, prognostizierte Ohneiser.

(cheb/smb/nick)