Warmer Jahreswechsel : Stürmischer Jahresausklang in NRW bei bis zu 17 Grad

Stürmischer Jahresausklang in NRW bei bis zu 17 Grad

Zum Jahreswechsel wird es in NRW und der Region mild, aber stürmisch (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Essen In Nordrhein-Westfalen und der Region wird es einige Tage vor dem Jahreswechsel trotz milder Temperaturen ungemütlich. Silvester könnte ein rekordverdächtig warmer Tag werden.

In Nordrhein-Westfalen wird es zum Ende des Jahres noch einmal stürmisch und regnerisch. Die Temperaturen bleiben bis Silvester mild und es wird mit bis zu 17 Grad ungewöhnlich warm, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag mitteilte.