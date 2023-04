Nordrhein-Westfalen : Strompreise steigen um 45 Prozent

Düsseldorf 98 Grundversorger haben erhöht, zum Juni zieht Marktführer Eon die Preise an. Das Kartellamt plant Ermittlungen gegen Versorger.

Tausende Verbraucher in NRW müssen für Strom tiefer in die Tasche greifen: Marktführer Eon erhöht zum 1. Juni seine Preise in der Grundversorgung, wie er in diesen Tagen vielen Kunden mitteilt. „In Teilen von NRW liege der neue Arbeitspreis bei 49,44 Cent brutto je Kilowattstunde, das bedeutet für einen durchschnittlichen Verbrauch eine Anpassung um rund 45 Prozent“, bestätigte der Sprecher von Eon Energie. Das Vergleichsportal Verivox berechnet, was das für einen Dreipersonen-Haushalt in NRW bedeutet, der von Eon in der Grundversorgung beliefert wird: Er zahlt ab Juni 2125 Euro für einen Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden Strom.