Impfverordnung läuft aus : Streit um Zahlung der Corona-Impfung

Düsseldorf Die Impfverordnung des Bundes läuft aus und mit ihr die Kostenübernahme der Corona-Impfung. Die Krankenkassen übernehmen, streiten sich aber mit den ärztlichen Vereinigungen über die Höhe der Vergütung.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte die Pandemie am Mittwoch für beendet erklärt, nun treten an diesem Freitag auch weitere Lockerungen und Änderungen in Kraft. Neben der Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen endet zum 7. April auch die Kostenübernahme des Bundes bei den Corona-Impfungen.