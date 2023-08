Ende des Gamingbooms? : Streit um Förderung für Videospiele

Düsseldorf Die Branche fürchtet, dass neue Anträge frühestens wieder 2025 gestellt werden können, wenn die Mittel des Bundes nicht steigen. Besonders hart trifft es NRW, wo sich viele junge Games-Unternehmen niedergelassen haben.

In den vergangenen Jahren stieg der Umsatz der Games-Branche in Deutschland stark. Während er 2019 noch bei 6,2 Milliarden Euro gelegen hatte, waren es 2021 schon 9,8 Milliarden – ein Zuwachs von mehr als 50 Prozent, wie der Game-Verband berichtet. Die Förderungskürzungen könnten nun die Existenz der Branche gefährden, warnt Falk. Nordrhein-Westfalen engagiert sich bereits für die hiesige Videospiel-Branche. In diesem Jahr unterstützt die Landesregierung zusammen mit der Film- und Medienstiftung NRW Gaming-Projekte mit 3,5 Millionen Euro. Das ist eine halbe Million mehr als in den vorangegangenen Jahren, in denen Nordrhein-Westfalen die größte Fördersumme aller Bundesländer bereitstellte. Zudem haben Mitgliederunternehmen des Game-Verbandes NRW zuletzt als besten Games-Standort in Deutschland ausgezeichnet. Dort sind die Unternehmen besonders stark in Köln und Düsseldorf vertreten.