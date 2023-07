Drogenpolitik : Streit in NRW um Cannabis und Alkohol

Düsseldorf Die Opposition wirft der Landesregierung vor, falsche Prioritäten zu setzen: Während die Gefahren der einen Droge unterschätzt würden, werde die andere verteufelt. Die SPD hält die restriktive Linie von Minister Laumann für gescheitert.

In Nordrhein-Westfalen sind im Jahr 2021 rund 2300 Menschen durch Alkohol gestorben. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine kleine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Demnach kamen auf 100.000 Einwohner 12,9 Menschen, die an den Folgen des Alkohols starben – im Jahr 2011 waren es noch knapp 17 Personen gewesen. 65.162 Menschen mussten sich 2021 wegen ihres Alkoholkonsums stationär im Krankenhaus behandeln lassen. Zehn Jahre zuvor hatte die Zahl bei knapp 88.000 gelegen.

Ein Grund für den Rückgang, schreibt Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) in seiner Antwort, dürfte in der erfolgreichen Präventionsarbeit und dem stärkeren gesellschaftlichen Bewusstsein für die mit einem übermäßigen Alkoholkonsum einhergehenden Gesundheitsgefahren liegen.

Auch die Frage, welche Modellregionen, -städte beziehungsweise -kreise zum Aufbau legaler Lieferketten und zur Ausweitung flankierender Präventionsangebote die schwarz-grüne Landesregierung unterstützen, anmelden und fördern wolle, beantwortete Laumann wortkarg: Der Bund habe einen Gesetzentwurf zu regionalen Modellvorhaben mit kommerziellen Lieferketten für den Herbst angekündigt. „Das Gesetzgebungsverfahren ist abzuwarten“, so Laumann. Der Minister hatte in der Vergangenheit keinen Hehl daraus gemacht, dass er einer Legalisierung insbesondere aus Jugendschutzgründen skeptisch gegenübersteht.

In der Antwort auf seine kleine Anfrage erkennt der SPD-Politiker dabei eine unmissverständliche Argumentation für Legalisierung von Cannabis: „Während an Alkohol auch 2021 in NRW immer noch rund 2300 Menschen gestorben sind, gibt es nicht einen einzigen erfassten Cannabis-Toten.“ Zudem argumentiere Laumann bei der legalen Droge Alkohol mit erfolgreicher Präventionsarbeit und einem stärkeren gesellschaftlichen Bewusstsein als Ursache für sinkende Behandlungszahlen. „Daraus müsste er den logischen Schluss ziehen können, dass eine geordnete Legalisierung zwangsläufig zu einer verstärkten Prävention, einer offenen Aufklärung und zu einer Rückdrängung des illegalen Marktes führen wird. So bestätigen das auch wissenschaftliche Untersuchungen. Seine eigenen Zahlen dagegen zeigen: Seine restriktive Drogenpolitik ist gescheitert“, so Bakum.