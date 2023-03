Folgen und Rechte : Was Sie zum heutigen Warnstreik wissen müssen

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Verdi wollen die Arbeitgeber mit bundesweiten Warnstreiks unter Druck setzen (Symbolbild). Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Aachen/Düren/Heinsberg Kaum Busse, kaum Züge, kaum Flüge: Die Gewerkschaften legen den Verkehr am Montag bundesweit weitgehend lahm. Was in der Region doch noch fährt und welche Rechte Sie haben.

Mit einem doppelten Warnstreik wollen die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Verdi den Verkehr heute bundesweit weitgehend lahmlegen. Ausfälle und Verspätungen betreffen Millionen Reisende und Pendler. Auch in der Region Aachen/Düren/Heinsberg sind die Folgen beträchtlich. In unserer Übersicht, die wir fortlaufend aktualisieren, erfahren Sie, worauf Sie sich einstellen müssen:

Städteregion Aachen

Vom Warnstreik betroffen sind die Busse der Verkehrsunternehmen Aseag, Rurtalbus und Westverkehr. Von Betriebsbeginn bis Betriebsende werden die Fahrzeuge nicht fahren. Die Busse der meisten Auftragsunternehmen der Aseag sind laut Unternehmenssprecher Paul Heesel allerdings nicht betroffen. Regulär unterwegs sein werden demnach folgende Linien: Schnellbuslinien SB63 und SB66 zwischen Aachen und Eifel; Netliner in Monschau, Roetgen, Simmerath, Aachen-Nord (Laurensberg/Richterich und Umgebung). Aktuelle Entwicklungen und Änderungen gibt es im Internet unter aseag.de, avv.de, in den Apps Mova und Naveo sowie telefonisch bei der Aseag unter 0241/1688-1. Die Fahrten der Aseag, der Rurtalbus- und Westverkehr-Busse werden für die Streiktage aus der Online-Fahrplanauskunft des AVV herausgenommen.

Die Deutsche Bahn stellt den Fernverkehr komplett ein. Sie geht davon aus, dass auch im Regionalverkehr so gut wie keine Züge fahren. Ob die Euregiobahn in der Städteregion Aachen und im Kreis Düren am Montag fährt, konnte AVV-Pressesprecher Markus Vogten am Freitag nicht sagen. Anders als im Busverkehr sei nicht vorherzusagen, welche Linien konkret betroffen sind. „Wir gehen davon aus, dass es erhebliche Störungen geben wird, da die EVG wohl auch die Stellwerke bestreiken möchte“, sagt Vogten, auch die Fahrdienstleister seien in der EVG organisiert. „Wir raten daher den Kunden, sich vor Fahrantritt zu informieren.“

Kreis Düren

Wer auf Bus und Bahn angewiesen ist, sollte sich auch im Kreis Düren nach einer Alternative umsehen. Die Fahrzeuge des Verkehrsunternehmens Rurtalbus bleiben in den Depots. Auch die Rurtalbahn soll bestreikt werden. Die Strecken sind dabei unterschiedlich betroffen. Auf dem Nordast (RB 21/Strecke Düren – Linnich) werde der Betrieb voraussichtlich nahe am regulären Fahrplan verlaufen, teilt das Unternehmen mit. Auf dem südlichen Ast (RB 21/Strecke Düren – Heimbach) enden die Züge von und nach Düren bereits am Haltepunkt Annakirmesplatz.

Man bemühe sich vor allem, den Schulverkehr zu den entsprechenden Zeiten sicherzustellen, heißt es. Vor diesem Hintergrund falle der Halbstundentakt ab Untermaubach voraussichtlich aus. Die Eifel-Bördebahn (RB 28/Strecke Düren – Euskirchen) werde nach aktueller Informationslage bis 12 Uhr den Bahnhof in Euskirchen anfahren können. Danach starten und enden die Verbindungen in Zülpich. In Fahrtrichtung Düren enden alle Fahrten am Haltepunkt Binsfeld.

Kreis Heinsberg

Der Streik werde „ganztägig zu Beeinträchtigungen und Ausfällen im Buslinienverkehr der West im Kreis Heinsberg und den angrenzenden Städten und Gemeinden führen“, teilte das Busunternehmen Westverkehr in einer Mitteilung mit. „Auch der Multibus-Verkehr – insbesondere im Bereich Geilenkirchen, Gangelt, Selfkant und Waldfeucht – wird davon betroffen sein.“

Die Auftragsunternehmer der West würden sich nicht an dem Streik beteiligen, wodurch einige Fahrten durchgeführt würden, etwa der Verkehr zu den Grundschulen. Fahrplanauskunft erhalten Fahrgäste sowohl telefonisch unter 02431/88-6767 als auch online auf der Seite www.avv.de.

Regional- und Fernverkehr

Die Deutsche Bahn stellt den gesamten Fernverkehr ein. Auch im Regionalverkehr werde „größtenteils kein Zug fahren“, teilte der Konzern mit. Der Warnstreik wird sich demnach auch am Dienstag noch auf den Bahnverkehr auswirken.

Fahrgäste, die für Montag oder Dienstag eine Bahnreise gebucht haben, könnten das Ticket noch bis einschließlich zum 4. April flexibel nutzen, kündigte die Bahn an. Sitzplatzreservierungen könnten kostenlos storniert werden.

Fahrgäste müssten auch damit rechnen, kaum aktuelle Informationen über ausfallende Züge zu erhalten, da das Personal an Informationsschaltern oder in der Betreuung der Online-Informationsangebote der Bahn ebenfalls streike, sagte ein Bahn-Sprecher.

Der DB-Konkurrent National Express mit seinen großen RRX-Linien RE 1, RE 5, RE 6 und RE 11, teilte mit, dass sein Personal nicht streike. Allerdings nutze der Anbieter die DB-Schienenwege und rechne angesichts der geplanten Streiks in Stellwerken mit Ausfällen und Einschränkungen. Ein Busnotverkehr auf den wichtigen Linienabschnitten werde eingerichtet. Dasselbe gilt für die Rhein-Ruhr-Bahn mit den Linien RE 10 „Niers-Express“, RE 14 „Emscher-Münsterland-Express“ und RB 31 „Der Niederrheiner“. Auch hier sollen Busse eingesetzt werden.

Flugverkehr

An den großen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen fallen voraussichtlich zahlreiche Flüge aus. Die Flughäfen rieten Passagieren dringend, sich bei ihren jeweiligen Fluglinien über den Status ihres Fluges zu informieren.

Am Flughafen Köln/Bonn sind 176 Flugbewegungen – 88 Starts und 88 Landungen – geplant. Hier begann der Streik bereits am Sonntagabend um 22 Uhr und zieht sich in Teilbereichen ebenfalls bis in den Dienstagmorgen. Wie viele Flüge ausfallen, lasse sich noch nicht beziffern, sagte ein Flughafensprecher am Freitag. Die Airlines entschieden oft recht kurzfristig über Flugabsagen. Beim Streik in der vergangenen Woche hatte der Flughafen aber bis auf wenige Ausnahmen fast alle Flüge absagen müssen.

Der Dortmunder Flughafen sagte wegen des geplanten Streiks den Flugbetrieb für Montag komplett ab. 46 Flugbewegungen mit rund 7000 Passagieren seien betroffen, so der Flughafen.

In Düsseldorf sind am Montag 330 Flugbewegungen mit rund 37.500 Passagieren geplant. Einen Großteil müssten die Airlines wegen des Streiks unter anderem der Verwaltung und des Sicherheitspersonals wohl absagen, sagte ein Flughafensprecher. Auch der Spät-Check-in am Sonntagabend falle wegen des geplanten Streiks aus. Der Streik beginne in Düsseldorf in drei Wellen um null, drei und sechs Uhr am Montag und dauere jeweils 24 Stunden, also teils bis in den frühen Dienstagmorgen hinein.

Autoverkehr

Viele, die ansonsten mit Bus un Bahn unterwegs sind, werden am Montag ins Auto steigen. Der ADAC NRW riet, wo es möglich ist, im Homeoffice zu bleiben oder außerhalb der Stoßzeiten zum Arbeitsplatz zu fahren. Wer mit dem Auto unterwegs sei, solle in jedem Fall mehr Zeit einplanen als sonst, hieß es in einer Mitteilung.

Das Verkehrsgeschehen in der Region können Sie live auf unserer Staukarte verfolgen:

Hintergründe

Aus Sicht der Gewerkschaften zeigen die Arbeitgeber in mehreren Tarifrunden zu wenig Bewegung. Mit der Großaktion am Montag lassen sie pünktlich zur dritten Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst die Muskeln spielen. Für die 2,5 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen verlangen Verdi und der Beamtenbund dbb 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die EVG kämpft derweil mit mehreren Unternehmen um mehr Geld, besonders im Blick: die Deutsche Bahn.

Die Arbeitgeber reagierten mit heftiger Kritik auf die Ankündigungen. Das sei „nicht ok“, sagte etwa die Präsidentin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), Karin Welge. Welge argumentiert, dass ein Ergebnis schließlich in der dritten Runde in Potsdam gefunden werden könne. Auch Bahn-Personalvorstand Seiler forderte „eine zügige Lösung“ statt eines großen Warnstreiks.

Wird es schon bald weitere große Streiktage geben?

Der große gemeinsame Streiktag ist eine länger geplante, aber zunächst einmalige Aktion der beteiligten Gewerkschaften. Verdi will mit dem Warnstreik pünktlich zum Start der dritten Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst am Montag in Potsdam den Druck auf die Kommunen und den Bund erhöhen. Wenn sich beide Seiten nun in Potsdam einigen, könnte die Eisenbahngewerkschaft EVG mögliche weitere Bahnstreiks ohnehin nicht mehr im Schulterschluss mit Verdi machen. Aber angesichts der konfrontativen Situation sind weitere Ausstände auch im öffentlichen Dienst längst nicht vom Tisch.

EVG-Chef Martin Burkert schließt Warnstreiks zu Ostern grundsätzlich nicht aus. Gleichwohl gab die Gewerkschaft zuletzt zu verstehen, sie habe die Interessen von Osterreisenden im Blick.

Verdi-Chef Frank Werneke stellt auf Kundgebungen im ganzen Land seit Wochen Spekulationen über ein mögliches vorläufiges Scheitern der Verhandlungen an. Die möglichen Szenarien umfassen eine Einigung in Potsdam, ein Schlichtungsverfahren, eine Verabredung zu einer weiteren Runde oder auch Urabstimmung und Erzwingungsstreik.

Muss ich bei der Arbeit erscheinen?

Auch wenn Bahn- und Buspersonal streiken und deshalb der öffentliche Verkehr weitgehend stillsteht, müssen Arbeitnehmer pünktlich beim Job erscheinen.

„Das sogenannte Wegerisiko trägt immer der Arbeitnehmer, ob Streik oder nicht“, sagt Rechtsanwältin Nathalie Oberthür. Denn bei einem Streik handelt es sich nicht um ein unvorhergesehenes Ereignis. In der Regel wird er rechtzeitig, also etwa am Vortag oder sogar noch früher, angekündigt.

Andere öffentliche Verkehrsmittel, Carsharing, kurze Wege – in der Stadt ist das Ausweichen in der Regel leichter als auf dem Land. Rechtlich tut das aber nichts zur Sache. „Zur Not müssen Arbeitnehmer auf eigene Kosten ein Taxi nehmen, auch das ist zumutbar“, sagt Oberthür.

Und wie sieht es mit Homeoffice aus? Ist Homeoffice sowieso schon Praxis im Arbeitsalltag, hat der Arbeitnehmer gute Chancen, dieses auch für den Streiktag gestattet zu bekommen. Im Rahmen seiner Fürsorgepflicht dürfte der Arbeitgeber in diesem Ausnahmefall verpflichtet sein, die Arbeitsleistung zu Hause zu ermöglichen. Rechtsprechung hierzu gibt es allerdings bislang noch nicht.

Gibt es schulfrei in Nordrhein-Westfalen?

„Am kommenden Montag findet Schule statt“, hieß es an Freitag aus dem Schulministerium. Bei vorab angekündigten Ereignissen wie einem Streik des öffentlichen Nahverkehrs und daraus eventuell resultierenden Beeinträchtigungen bestehe die Schulpflicht auch weiterhin.

Gleichwohl könne die Dimension des Streiks die Eltern „vor erhebliche organisatorische Schwierigkeiten stellen und gegebenenfalls dazu führen, dass für Schülerinnen und Schüler der Schulweg im Einzelfall faktisch unmöglich wird“, hieß es weiter. Den Schulleitungen riet das Ministerium, „in diesen Fällen mit Augenmaß vorzugehen“.

Konkrete Handreichungen, wie die Schulen auf den Streik reagieren könnten, gab das Schulministerium nicht. Stattdessen verweist es auf den Erlass zur Teilnahme am Unterricht. Darin heißt es, dass Eltern nur bei nicht vorhersehbaren Gründen selbst entscheiden, ob für ihre Kinder der Weg zur Schule zumutbar ist.

„Ein nicht vorhersehbarer Grund kann auch der plötzliche Eintritt extremer Witterungsverhältnisse oder ein nicht vorhersehbarer Ausfall des öffentlichen Nahverkehrs sein“, steht in dem Erlass. Der Ausfall von Bussen und Bahnen wegen des schon angekündigten Streiks fällt nicht unter diese Kategorie.

(mcz/mh/hei/akas/pan/dpa)