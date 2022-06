Sechs Wochen Streik : Dramatische Streiksituation an der Uniklinik Aachen

Die Auseinandersetzung um einen Entlastungs-Tarifvertrag hat große Auswirkungen auf den medizinischen Betrieb der Uniklinik Aachen. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Die Auswirkungen von sechs Wochen Streik an den Unikliniken sind spürbar. Reihenweise melden sich Verzweifelte in der Uniklinik Aachen, weil sie um ihre Gesundheit fürchten. Der OP-Bereich dort ist in weiten Teilen lahmgelegt. Ein Flaschenhals fürs ganze Haus.