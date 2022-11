Nach Corona-Einschränkungen : Sternsinger ziehen wieder von Haus zu Haus

Aachen Die Sternsinger bringen den Segensspruch „C+M+B“ zu den Häusern. Und ein bisschen Farbe in den Winter. Nach den Corona-Einschränkungen beginnt nun wieder ein normales Dreikönigssingen.

Nach zwei Jahren Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie erwartet das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ wieder eine normale Saison. „Die Bedingungen lassen es zu, dass die Sternsinger wieder von Haus zu Haus ziehen“, sagte ein Sprecher des katholischen Kindermissionswerks in Aachen. An der Aktion rund um den Jahreswechsel beteiligen sich bundesweit bis zu 300.000 Jungen und Mädchen. Sie sammeln Geld für Kinderprojekte in der ganzen Welt.