Regeln mit Land abgestimmt : Sternsinger dürfen singen und sammeln

Düsseldorf/Aachen Kinder sammeln für andere Kinder: Die Sternsinger dürfen auch im Corona-Jahr losziehen. Allerdings unterliegt der katholische Brauch dann mehr Regeln: Den Segensspruch sagen sie mit Abstand auf. Die Spenden kommen in eine Sammeldose am Stock.

Die Sternsinger dürfen in Nordrhein-Westfalen Anfang 2021 wieder von Haus zu Haus ziehen, müssen dabei aber die Hygieneregeln in der Coronavirus-Pandemie einhalten. Das Kindermissionswerk Die Sternsinger erklärte am Montag in Aachen, die Kinder sollten eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, den Segensspruch mit Abstand vor den Haustüren aufsagen und die Spende kontaktlos entgegennehmen. „Dazu nutzen sie eine Art Kescher, eine Sammeldose oder einen Beutel an einem Stock“, sagte Pfarrer Dirk Bingener, der Präsident des Kindermissionswerks. Den Segen sollen die als Könige verkleideten Kinder erst an die Tür schreiben, wenn die Menschen bereits wieder im Haus sind.