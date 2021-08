Gedenkfeier für Opfer der Flutkatastrophe : Steinmeier spricht im Aachener Dom

Im Aachener Dom wird am 28. August der Opfer der Flutkatastrophe gedacht. (Archivbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Aachen/Berlin Die höchsten Repräsentanten Deutschlands werden bei der Gedenkfeier für die Opfer der Flutkatastrophe am 28. August im Aachener Dom erwartet. Die beiden großen christlichen Kirchen haben dazu eingeladen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird bei dem geplanten Gedenken für die Opfer der Flutkatastrophe am 28. August im Aachener Dom eine Rede halten. Das hat am Mittwoch das Bundespräsidialamt in Berlin bestätigt. Steinmeier werde aber nicht bei dem ökumenischen Gottesdienst sprechen, sondern bei einem sich unmittelbar anschließenden Gedenkakt. Dieser werde ebenfalls im Dom stattfinden.