Wohnen wird immer teurer : Steigende Mieten treffen NRW besonders

„Die steigende Belastung durch das Wohnen ist ein großes Problem hier in der Region“, so Hans-Jochem Witzke, erster Vorsitzender des Mieterbundes NRW, zu der derzeitigen Mietsituation in NRW. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Pleul

Düsseldorf Das Wohnen frisst einen immer größeren Teil des Einkommens auf, wie neue Zahlen zeigen: mehr als ein Viertel, teils ein Drittel. Entlang der Rheinschiene ist die Belastung überdurchschnittlich, ebenso für neu Zugezogene.

Von Reinhard Kowalewsky​

Der Anstieg der Mieten trifft die Menschen in Nordrhein-Westfalen stärker als im Durchschnitt Deutschlands. Das zeigen am Donnerstag vorgelegte Daten des Mikrozensus. Personen aus NRW, die zur Miete wohnen, gaben 2022 im Schnitt 28,9 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Bruttokaltmiete aus, die durchschnittlich bei 8,30 Euro pro Quadratmeter lag. Bundesweit lag die Belastungsquote bei 27,8 Prozent, weil Mieter in vielen anderen Regionen höhere Einkommen haben. Die durchschnittliche Bruttomiete lag bei 8,60 Euro.

2018 hatte die Mietbelastungsquote in NRW erst 28,2 Prozent des Nettoeinkommens betragen – sie ist also um 0,7 Prozentpunkte gestiegen, wobei sich allerdings die Berechnung leicht geändert hat. „Die steigende Belastung durch das Wohnen ist ein großes Problem hier in der Region“, sagte Hans-Jochem Witzke, erster Vorsitzender des Mieterbundes NRW. „Das ist eine Katastrophe“, sagte die Düsseldorfer SPD-Bundestagsabgeordnete Zanda Martens: „Eine Verkäuferin, ein Erzieher, eine Pflegekraft oder Alleinerziehende können ihre Miete nicht mehr bezahlen.“

Der Regierungsbezirk Köln wies mit 30,7 Prozent die höchste Belastungsquote in ganz Deutschland aus. Das bedeutet freilich nicht, dass in Köln selbst mehr Miete als in München zu zahlen wäre – dort sind die Löhne deutlich höher.

Überhaupt ist gerade in den Städten der Rheinschiene das Wohnen immer teurer geworden. In Düsseldorf beispielsweise liegt die durchschnittliche Bruttokaltmiete bei 10,80 Euro pro Quadratmeter; im Schnitt müssen die Menschen dort 30,9 Prozent ihres Einkommens für die Miete ausgeben. In Bonn sind pro Quadratmeter 10,10 Euro fällig; die Belastung liegt bei 30,8 Prozent. In Aachen sind 9,20 Euro pro Quadratmeter fällig. 33,4 Prozent des Einkommens gehen an den Vermieter.

Elf Euro sind in Köln pro Quadratmeter fällig; die Belastung liegt im Schnitt bei 31,7 Prozent des Nettoverdienstes. Das aber ist erst die halbe Wahrheit: „Diejenigen, die neu in eine begehrte Stadt wie Köln oder Düsseldorf ziehen, müssen meistens viel höhere Mieten zahlen als die alteingesessenen Bewohner“, sagte Thomas Abraham von der Marktforschungsfirma Empirica. Außerdem treffen die gestiegenen Mieten einkommensschwache Gruppen weit überdurchschnittlich. „Ein Akademikerpaar kann hohe Kosten für das Wohnen viel besser wegstecken als so mancher Rentner oder einfache Angestellte“, sagte Mieterbundschef Witzke.

Info Was Wohnen abseits der Metropolen kostet Städte In Mönchengladbach betrug die Bruttokaltmiete 2022 pro Quadratmeter im Schnitt acht Euro, in Wuppertal 7,60 Euro, in Krefeld 8,40 Euro.Kreise Im Rhein-Kreis Neuss lag der Quadratmeterpreis bei 9,30 Euro, in Mettmann bei 8,70 Euro, in den Kreisen Kleve, Viersen und Wesel bei 7,60 Euro.

Die Gefahr der sozialen Spaltung bestätigen bundesweite Zahlen. Die Mietbelastungsquote für die rund 6,6 Millionen Haushalte, die ihre Wohnung 2019 oder später angemietet haben, lag mit 29,5 Prozent um 2,7 Prozentpunkte höher als für die rund 2,7 Millionen Haushalte, die ihren Mietvertrag vor 1999 abgeschlossen haben. Sie geben „nur“ 26,8 Prozent für das Wohnen aus.

Unter den 19,9 Millionen Mieterhaushalten in Deutschland haben 3,1 Millionen sogar eine Belastung von mehr als 40 Prozent. 1,5 Millionen Haushalte gaben mindestens die Hälfte ihres Einkommens für Kaltmiete und verbrauchsunabhängige Betriebskosten aus. Man kann es also so zusammenfassen: „Neu zuziehende Bürger mit niedrigem Einkommen sind von hohen Mieten am meisten betroffen“, so Witzke.

SPD-Politikerin Martens dringt darauf, mehr Sozialwohnungen in Großstädten zu bauen. Sie fordert, dass der Bund stärker gegen Mietpreiswucher und Indexmieten vorgeht: „Es ist existenziell, die Menschen vor explodierenden Mieten und übermäßiger Belastung zu schützen.“ Mieterbundschef Witzke sagte, die Menschen sollten sich informieren, ob sie von der Reform des Wohngeldes profitieren. Dies bestätigt Abraham: „Früher waren rund 600.000 Menschen berechtigt, nun sind es rund zwei Millionen. Diese Möglichkeit zu nutzen, kann vielen Bürgern helfen.“