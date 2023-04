Voraussichtlich rund 70 000 Anträge : Steigende Asylbewerberzahlen: Städtetagschef will „Nägel mit Köpfen“

Düsseldorf Die Asylbewerberzahlen wachsen, die Unterkunftsmöglichkeiten werden immer knapper. Der Vorsitzende des Städtetags NRW erwartet vom Bund-Länder-Gipfel mit Kanzler einen Durchbruch. „Gesprächsrunden hatten wir genug“, warnt Kufen. Im Mai müsse geliefert werden.

Die Städte in Nordrhein-Westfalen rechnen mit einer erheblichen Zunahme bei den Asylanträgen und dramatischen Versorgungsengpässen. Wenn die Entwicklung so weitergehe wie in den ersten Monaten 2023, werde NRW in diesem Jahr rund 70 000 Erstanträge auf Asyl zu verkraften haben, sagte der Vorsitzende des Städtetages NRW, Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen, der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. „Das wären rund 63 Prozent mehr als im Vorjahr.“ Vor allem aus Syrien, Afghanistan und der Türkei sei mit steigenden Antragszahlen zu rechnen.