Düsseldorf auf Platz drei : Staus kosten Auto-Pendler gut zwei Tage pro Jahr

Düsseldorf Tasche gepackt, Handy eingesteckt und schnell mit dem Auto ins Büro. Doch schon an der ersten Kreuzung staut sich der Verkehr - dabei läuft die Zeit. Viele Autofahrer kennen das Problem. NRW-weit besonders schlimm ist es in Düsseldorf, sagt ein Verkehrsdatendienst.

Durch Staus und Stop-and-go-Verkehr auf den Straßen Düsseldorfs haben Auto-Pendler im vergangenen Jahr im Schnitt 50 Stunden verloren - mehr als zwei Tage. Das ist der NRW-weite Spitzenwert, in Köln addierte sich die Wartezeit 2019 auf 41 Stunden, wie aus einer am Montag veröffentlichten Analyse des Verkehrsdatenanbieters Inrix hervorgeht.

In einer anderen Untersuchung sieht sich der ADAC regelmäßig an, in welchen Bundesländern es am meisten Staus auf den Autobahnen gibt. Dabei lag 2019 erneut Nordrhein-Westfalen vorne. Dahinter folgten Bayern und Baden-Württemberg.