Laut ADAC : Staurisiko heute Nachmittag besonders hoch

Region Am letzten Oktoberwochenende ist Sommerwetter angesagt. Und der Feiertag am Dienstag verlockt zum Kurzurlaub. Der ADAC schätzt das Staurisiko für den Freitagnachmittag deshalb als besonders hoch ein.

Auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen müssen Fahrer nach ADAC-Einschätzung an diesem Freitagnachmittag stärker als sonst mit Staus rechnen. „Brückentage sind immer beliebt, um vier Tage wegzufahren“, sagte der Sprecher des ADAC Nordrhein, Thomas Müther. Zu den Berufspendler könnten gerade auf den vielbefahrenen Strecken Kurzurlauber hinzukommen, die beispielsweise in Richtung Nord- oder Ostsee unterwegs sind. Allerdings könnten die hohen Spritpreise sowie aufgebrauchte oder für das Jahresende verplante Urlaubstage dafür sorgen, dass sich die eine oder andere Familie gegen einen Kurzurlaub an diesem Wochenende entschieden habe.