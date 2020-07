Landesbetrieb : Staugefahr auf NRW-Autobahnen weiter gering

Gelsenkirchen Eigentlich fahren die Deutschen dieser Tage in den Süden oder an die Nordsee. Durch Corona aber schrumpfte das Verkehrsaufkommen zeitweise um bis zu 70 Prozent. Derzeit sind es immerhin noch 10 bis 15 Prozent weniger - und die machen den entscheidenden Unterschied.

Auch der klassische Urlaubsverkehr blieb in diesem Jahr den Angaben zufolge weitgehend aus. Besonders die Strecken in den Süden waren demnach nicht so stark frequentiert, wie in den Jahren zuvor. Allerdings rechnet Straßen.NRW damit, dass nach den Ferien die Verkehrsbelastung in Nordrhein-Westfalen wieder zunehmen wird. Das hänge allerdings an den Entwicklungen der Coronavirus-Pandemie, so Lohoff.