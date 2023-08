Virus kehrt zurück : Starker Anstieg der Corona-Fälle in NRW

Im September wird mit der Zulassung eines angepassten Impfstoffs gerechnet. (Symbol) Foto: dpa/Kay Nietfeld

Düsseldorf Bei allen Abwasser-Anlagen steigt die Viruslast. In den Kliniken gibt es wieder mehr Corona-Patienten. Im September soll der neue Impfstoff kommen. Ärzte und Unternehmen appellieren an Kranke, zuhause zu bleiben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jan Drebesund Antje Höning​

Corona ist zurück. „In der vergangenen Woche (bis 20. August) wurden insgesamt 1030 Fälle für Nordrhein-Westfalen gemeldet“, sagt der Sprecher von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Das ist rund ein Drittel mehr als in der Vorwoche (769 Fälle) - und das, obwohl kaum noch getestet wird. Auch das Abwasser zeigt die Rückkehr von Corona an.

„Seit Anfang August ist ein beginnender Anstieg der Viruslast im Abwasser zu beobachten. Alle elf beprobten Anlagen weisen eine steigende Tendenz auf“, so der Sprecher. In den Vormonaten war die Viruslast im Abwasser so niedrig, dass sie kaum nachweisbar war.

Auch in Kliniken liegen mehr Patienten mit Corona: „Es gibt wieder höhere Infektionszahlen, es gibt auch wieder mehr Covid-positiv getestete Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen“, sagt Gerald Gaß, Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG). Das sei noch auf einem so geringen Niveau, „dass wir nicht von einer Welle reden sollten“.

Lesen Sie auch Gemeinsamer Appell an die Bundesregierung : Beschäftigungsträger in der Städteregion schlagen Alarm Die Aachener Initiative Pro Arbeit übt heftige Kritik an den geplanten millionenschweren Kürzungen von Bundesmitteln zur Integration von jungen Langzeitarbeitslosen.

Doch er betont auch: „Wir haben keine absolute Immunität gegen Covid, von daher wird es immer wieder Infektionsausbrüche geben.“ Für Herbst und Winter gehe man davon aus, dass es weitere Nachholeffekte von anderen Atemwegserkrankungen geben werde.

Info Wer sich erneutimpfen lassen sollte Wer? Die Auffrisch-Impfung gegen Corona wird über 60-Jährigen, chronisch Kranken, medizinischem und pflegerischem Personal empfohlen. Wie? Es gibt noch kein Kombi-Vakzin. Man kann aber an einem Termin in einem Arm gegen Corona und im anderen gegen Influenza geimpft werden.

In den Praxen ist - unabhängig von Corona - wieder viel los. „Es gibt eine Zunahme von Atemwegsinfekten und grippalen Infekten, die früher ist als in anderen Jahren“, erklärt Oliver Funken, Chef des Hausärzte-Verbands Nordrhein. Er rät Risikogruppen zu einer Impfung gegen Corona und Influenza. „Wir sehen noch kein Impfmüdigkeit, die vulnerable Bevölkerung fragt auch schon aktiv nach.“ Auch DKG-Chef Gaß appelliert: „Wichtig ist, dass sich möglichst viele Menschen gegen die Grippe impfen lassen, um mögliche Belastungen der Krankenhäuser vorzubeugen.“

Schon bald soll es den neuen Impfstoff geben: „Wir rechnen schon im Laufe des Septembers mit der Auslieferung der ersten Dosen des angepassten Corona-Impfstoffs“, sagt Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein. Bis dahin sollte man mit der Impfung warten. Biontech habe das an die Omikron-Variante XBB.1.5 angepasste Vakzin in großen Mengen vorproduziert, nach der Zulassung könne es sofort an Apotheken ausgeliefert werden. Dieser Impfstoff solle gut gegen die derzeit verbreiteten XBB.1.5- und EG.5-Varianten wirken, so Preis. Der Impfstoff wird erstmals in Einzeldosen geliefert, das erleichtert die Terminvergabe.

Isolations-, Test- und Maskenpflichten sind bundesweit passé. Doch das NRW-Ministerium rät: „Patienten mit Erkältungssymptomen sollten grundsätzlich Kontakte auf das Nötigste reduzieren und sich gegebenenfalls krankschreiben lassen.“ Man hofft, dass keine scharfen Regeln nötig sein werde. „Menschen werden sich künftig in der kalten Jahreszeit regelmäßig auch mit Covid infizieren. Es gibt derzeit aber keine Hinweise darauf, dass die Reaktivierung des Infektionsschutzgesetzes notwendig sein sollte“, so Laumanns Sprecher. Aktuell zeichne sich keine Coronawelle ab.

Doch das könnte sich ändern. Intensivmediziner Christian Karagiannidis rechnet mit massivem Arbeitsausfällen. „Ich halte den generellen Schutz vor schweren Covid-Verläufen in der Bevölkerung in Anbetracht der Impfungen und durchgemachten Infektionen weiterhin für sehr gut. Symptomatische Infektionen werden trotzdem auftreten und zusammen mit RSV und Influenza zu deutlichen Arbeitsausfällen führen“, so Karagiannidis.

Viele Firmen bereiten sich vor. „Wir beobachten die Situation bezüglich einer möglichen neuen Corona-Welle genau. Derzeit handelt es sich aber um keine gefährliche Variante“, sagt Kornelia Kubis-Fuchs, Leiterin des Bayer-Gesundheitsschutzes. „Es gilt bei uns der Grundsatz, bei Krankheit zu Hause zu bleiben – diesen Appell erneuern wir immer wieder.“