Corona : Stamp rechnet mit eingeschränktem Kita-Betrieb ab Montag

Bis Ende Februar hatte es in NRW zuletzt einen eingeschränkten Kita-Betrieb gegeben (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Büttner

Düsseldorf Das hatten viele Eltern nicht auf dem Zettel: Schon bald könnte es aus Sicht von Familienminister Joachim Stamp (FDP) wieder einen Kita-Notbetrieb in Regionen mit hoher Infektionsrate geben. Grund ist die Bundes-Notbremse.

NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) rechnet mit einem eingeschränkten Kita-Betrieb in Regionen mit hohen Inzidenzwerten ab Montag. Stamp sprach im Familienausschuss des Landtags am Donnerstag von Überlegungen zu einer Notbetreuung, die sich aber nicht an einer Berufsgruppendefinition mit der sogenannten kritischen Infrastruktur sondern an den Bedarfen orientieren sollen. Er sicherte aber gleichzeitig zu, dass es „weiterhin das Angebot zur Betreuung geben wird“, wenn zum Beispiel das Kindeswohl gefährdet sei.

Stamp bezog sich bei seinen Ausführungen auf den aktuellen Gesetzentwurf zur Bundes-Notbremse, der analog zu Schulen eine „Präsenzbetreuung jenseits eines Notbetriebs“ nicht zulässt, sobald die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz – die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche – über 165 liegt. Außerdem soll es eine Entlastung bei den Kita-Beiträgen geben, der genaue Umfang werde noch geprüft.

Stamp sagte mit Bezug auf die eingeschränkte Betreuung, dass es ein „klares Konzept“ für die „kommenden Wochen“ geben werde - er aber noch nichts dazu sagen könne, da das Gesetzesverfahren in Berlin gerade noch laufe. Er sagte, dass die Änderungen aus seiner Sicht wohl bereits kommenden Montag in Kraft träten. Stamp entschuldigte sich bei Eltern, Kindern und Erziehern für die kurze Frist, bevor es ernst werden könnte.

Stamp kritisierte zudem den Coronavirus-Inzidenzwert von 165 für Schulen und Kitas – während es für andere Bereiche wieder andere Werte in dem Gesetz gebe. „Gesetz ist jedoch Gesetz“, so Stamp. Solange es kein anderweitiges Gerichtsurteil gebe, werde man sich an die entsprechenden Vorgaben halten.

Bis Ende Februar hatte es in NRW zuletzt einen eingeschränkten Kita-Betrieb gegeben, bei dem an die Eltern lediglich appelliert worden war, die Kinder zu Hause zu betreuen. Zudem wurde die Betreuungszeit gekürzt. Danach wurden alle Kinder wieder in die Einrichtungen gelassen – bei weiter gekürzter Betreuungsstundenzahl, wenn die Kitas das wollten.

(dpa)