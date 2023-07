Neue Gesetzeslage : Städte wollen mehr Freiheit für Tempo 30

Kontrollen in Aachen : Mit 89 km/h durch die 50er-Zone gerast Tempo auf dem Soerser Weg: Dieses Motto scheinen zahlreiche Autofahrer zu verfolgen. Nach Kontrollen stellt die Aachener Polizei fest: So viele Geschwindigkeitsverstöße in so kurzer Zeit seien noch nie an einer einzigen Kontrollstelle gemessen worden.