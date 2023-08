Kritik an Plänen der Landesregierung : Städte rebellieren gegen Altschuldenlösung

Kritik an Plänen der Landesregierung

Vor der Expertenanhörung an diesem Freitag im Landtag hagelt es parteiübergreifende Kritik an den Plänen von Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) zum Thema Altschulden. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Düsseldorf Von den Plänen der Landesregierung würden mit Düsseldorf und Monheim am Ende die Falschen profitieren, warnen Kämmerer von CDU und SPD. Auch könnten sie dem Bund Vorwände liefern.

An diesem Freitag dürfte es für die Landesregierung ungemütlich werden. Auf der Tagesordnung im Landtag steht eine Expertenanhörung zum Thema Altschulden. Ende Juni verkündete das Land zwar freudestrahlend den Einstieg in eine Lösung des Problems. Doch statt Dankbarkeit hagelt es Kritik. Denn die Pläne von Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) sehen vor, die Schulden durch einen „Vorwegabzug“ aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) zu bezahlen. Vereinfacht gesprochen: Das Land gibt selbst kaum Geld, sondern lässt die Kommunen die angehäuften Kassenkredite selbst zahlen.

Das führt zu parteiübergreifender Kritik etwa vom Bündnis Für die Würde unserer Städte: Christoph Gerbersmann (CDU) ist Kämmerer der Stadt Hagen begrüßt es, dass ein Vorschlag auf dem Tisch liegt, sagte er unserer Redaktion, fügte jedoch hinzu: „Die jetzige Fassung bereitet uns massive Sorgen. Denn sie eröffnet dem Bund die Möglichkeit, eine Bundesbeteiligung abzulehnen.“ Tatsächlich hatte der Bund zur Voraussetzung gemacht, dass echte Landesmittel fließen müssten. „Andere Länder haben zwar auch die Kommunen bei der Altschuldenlösung beteiligt, aber eben auch eigenes Geld aus dem Landeshaushalt in die Hand genommen“, so Gerbersmann. Das mache NRW praktisch nicht und komme damit nicht seiner Verantwortung den Kommunen gegenüber nach. „Wir waren bislang immer davon ausgegangen, dass der Bund die Hälfte der Altschulden übernimmt, das Land und die Kommunen jeweils ein Viertel.“

Das Land argumentiert, dass es Mittel verwende, die ohnehin nur eine freiwillige Leistung an die Kommunen seien. Das Argument lässt Hagens Kämmerer nicht gelten. „In Wahrheit war die Weiterleitung der Grunderwerbsteuermittel an uns nur eine Reaktion auf den Wegfall der Kommunalsteuer in den 80er-Jahren.“ Letztlich werde die Schlüsselmasse gekürzt, die Kommunen bekämen weniger Geld. „Und mit dieser Lösung lässt das Land quasi die armen Schlucker die Schuldenlösung bezahlen. Denn alle Kommunen, die Schlüsselzuweisungen bekommen, sind ja strukturell unterfinanziert. Da braucht es eine schnelle Kehrtwende.“