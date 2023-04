Günstiger für Arbeitnehmer : Städte machen 49-Euro-Ticket billiger

Die Nachfrage nach dem Deutschlandticket ist hoch, mit dem man ab Mai bundesweit im Nah- und Regionalverkehr fahren kann (Symbolbild). Foto: dpa/Paul Zinken

Düsseldorf Viele Kommunen wollen ihren Beschäftigten das Ticket vergünstigt anbieten, Düsseldorf und das Land dagegen nicht. Die Gewerkschaften fordern NRW auf, sich zu bewegen. Der Verkehrsminister ruft Firmen auf, das Angebot zu nutzen.

Von Antje Höning​

Die Nachfrage nach dem Deutschlandticket ist hoch, mit dem man ab Mai bundesweit im Nah- und Regionalverkehr fahren kann. Es kostet 49 Euro im Monat. Wenn der Arbeitgeber 25 Prozent oder mehr als Zuschuss gibt, gewähren Verkehrsunternehmen fünf Prozent Preisnachlass, so dass sich das Ticket auf 34,30 Euro oder weiter vergünstigt. NRW-Umweltminister Oliver Krischer begrüßt, dass dies bei Arbeitgebern auf großes Interesse stoße: „Mit dem Deutschlandticket werden Millionen Pendlerinnen und Pendler entlastet und vielen Menschen ein attraktiver Anreiz für eine klimafreundliche Mobilität geboten. Ich kann die Unternehmen nur auffordern, das Angebot für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu nutzen“, sagte der Grünen-Politiker unserer Redaktion.

Firmen wie Bayer wollen ihren Mitarbeitern einen Zuschuss zahlen, aber auch NRW-K ommunen. „Selbstverständlich unterstützt die Stadt Mönchengladbach den Erwerb des Deutschlandtickets. Aufgrund des städtischen Zuschusses kostet es für städtische Dienstkräfte dann nur noch 34,30 Euro“, sagte der Sprecher Gladbachs. Auch der Kreis Kleve und die Stadt Duisburg haben dies vor. „Die Kreisverwaltung prüft derzeit die Gewährung des Jobtickets und steht im Austausch mit dem Verkehrsunternehmen Niag“, heißt es in Kleve. Als Zuschuss sind 25 Prozent angepeilt. In Duisburg heißt es: „Die Stadt plant, den Mitarbeitern das Deutschlandticket als Jobticket anzubieten.“ Man sei in intensivem Austausch mit Kommunen, die sich bereits für den Zuschuss entschieden hätten.

Info Der Vorverkauf in NRW läuft gut Vorverkauf Die Rheinbahn hat 7610 Deutschlandtickets an Neukunden verkauft. Inklusive Abonnenten, die umstellen, zählt sie 24.350. Bei der Dortmunder DSW 21 gibt es 4200 Neukunden, bei der Essener Ruhrbahn 3037. Bedingung Das Ticket gilt in der 2. Klasse im Nah- und Regionalverkehr, Kinder unter sechs Jahren fahren gratis mit.

Auch die Stadt Köln prüft derzeit, ihren Beschäftigten das Deutschlandticket verbilligt anzubieten, so die Sprecherin. 7400 der 23.000 Mitarbeiter in der Stadtverwaltung der Domstadt hätten das Deutschlandticket bislang beantragt. Bonn will in Kürze entscheide n: „Aktuell prüft die Stadt Bonn die Möglichkeiten für die rund 7000 Mitarbeitenden sehr genau. Ende April können wir mehr sagen.“ In Aachen (6200 Mitarbeiter) heißt es: „Die Thematik befindet sich in der Prüfung.“ Der Rhein-Kreis Neuss ermittelt noch, „welche Bedarfe es gibt.“

Die Landeshauptstadt will dagegen ihren Beschäftigten vorerst kein verbilligtes Deutschlandticket anbieten: „Aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen im öffentlichen Dienst ist die Bezuschussung des Tickets für Mitarbeitende nicht ohne weiteres umsetzbar. Zum Auftakt bietet die Verwaltung deshalb vorerst kein bezuschusstes 49-Euro-Ticket an“, erklärte der Sprecher von Düsseldorf. Bei geänderter Rechtslage werde man prüfen, das 49-Euro-Ticket bezuschusst anzubieten. Von den 12.000 Mitarbeitern nutzt bereits die Hälfte ein Jobticket.

Lehrer, Polizisten und andere Beschäftigte des Landes gehen ebenfalls leer aus. „Auch aus rechtlich en Gründen ist eine Bezuschussung in Form eines rabattierten Jobtickets derzeit nicht möglich“, erklärt das NRW-Verkehrsministerium und sieht die Tarifparteien am Zug. In deren Hand liege es, ob das Deutschlandticket für Landesbedienstete Gegenstand der Tarifverhandlungen werde. Das Land habe die Priorität zunächst darauf gesetzt, der Allgemeinheit Mittel bereitzustellen, NRW zahle 280 Millionen Euro für das Deutschlandticket.