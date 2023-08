Kämmerer : Städte fürchten Handlungsunfähigkeit

Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen aus Aachen. Foto: MHA/Harald Krömer

Düsseldorf Ab 2024 dürfen die Kämmerer nicht mehr die Folgekosten für die Pandemie und Ukraine-Krieg aus ihren Haushalten herausrechnen. Es regt sich Widerstand gegen die Landesregierung — auch aus den eigenen Partei-Reihen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maximilian Plück​

Die grünen Stadtoberhäupter von Wuppertal, Bonn und Aachen haben ihre Parteifreunde im Landtag aufgefordert, über das Jahresende hinaus die Folgekosten für die Corona-Pandemie und den russischen Angriffskrieg in der Ukraine aus den städtischen Haushalten herausrechnen zu dürfen. Mit diesem Trick hatte die Landesregierung verhindert, dass die Städte reihenweise in die Haushaltssicherung gerutscht wären. Denn dann wären sie massiv in ihrer finanzielle Handlungsfähigkeit eingeschränkt worden.

In einem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, kritisieren Katja Dörner (Bonn), Sibylle Keupen (Aachen) und Uwe Schneidewind (Wuppertal), dass das Land Erwartungen erzeugt habe, weil die Städte dazu angehalten waren, die Isolierung der Schulden auch für die mittelfristige Finanzplanung bis 2026 vorzunehmen. „Vor diesem Hintergrund mussten sich die Städte, aber auch die Kommunalaufsichten zwangsläufig darauf verlassen, dass eine Isolierung auch tatsächlich bis 2026 ermöglicht wird“, schreiben sie. Von einer Überwindung der Krisensituation könne überhaupt nicht die Rede sein.

„Für die kommunalen Haushalte hätte ein Ende der Isolierungsmöglichkeit in den nächsten Jahren schwerwiegende Folgen. Denn sowohl die Aufwendungen für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung der ukrainischen Geflüchteten, aber auch die stark gestiegenen Zinslasten, die eine unmittelbare Folge des Angriffskrieges auf die Ukraine sind, werden die kommenden Haushaltsjahre erheblich belasten.“ Die Zeche für den Krieg gegen die Ukraine müsse durch Wegfall von Sozialleistungen, Kultur- und Sportangeboten, Einsparungen beim Klimaschutz und durch Steuererhöhungen bezahlt werden, lautet die Befürchtung.

In dem Schreiben heißt es weiter: „Wir machen uns Sorgen, welche Auswirkungen dies auf unsere örtliche Bevölkerung mit Blick auf die aus unserer Sicht sehr wichtige Solidarität mit und Unterstützung der Ukraine hat.“ Zudem sei es „nicht verantwortbar, angesichts der aktuellen politischen Situation die Kommunen in massive Sparzwänge zu bringen, ihre Handlungsfähigkeit derart einzuschränken und damit das wichtige Vertrauen in funktionsfähige Kommunen als Fundament eines demokratischen Staatsaufbaus noch weiter auszuhöhlen“.

Info Die Folgen für Aachen, Bonn und Wuppertal Aachen Die Stadt plant für 2024 und gegebenenfalls in den Folgejahren mit 18 bis 20 Millionen Euro, die nicht mehr aus dem Etat herausgerechnet werden können. Bonn Im Haushalt werden in den nächsten Jahren kriegsbedingt rund 100 Millionen Euro fehlen. Wuppertal Für 2024 bis 2026 sind zwischen 37 Millionen und 42 Millionen jährlich vorgesehen.

Ein Sprecher des Städte- und Gemeindebunds NRW sagte: „Jetzt schlägt sich die Wucht der Krisen zeitverzögert in den Haushalten nieder, die durch gestiegene Baukosten, Inflation oder die Unterbringung von Flüchtlingen ohnehin schon unter Stress stehen.“ Die Finanznot der Kommunen werde in aller Deutlichkeit sichtbar. „Die Städte und Gemeinden stehen vor schweren Zeiten, manche werden kurz- und mittelfristig in die Haushaltssicherung rutschen.“

Das NRW-Kommunalministerium von Ina Scharrenbach (CDU) erklärte, dass es sich um eine Entscheidung des Landtags handele. Die regierungstragenden Fraktionen von Union und Grünen hätten sich darauf verständigt, die Vorschriften nicht über den derzeit gesetzlich geregelten Zeitraum hinaus zu verlängern. Es lasse sich keine Aussage dazu treffen, wie viele Kommunen in die Haushaltssicherung rutschen würden, da dies von der Entwicklung der zumeist auch im Entwurf noch nicht vorliegenden örtlichen Haushaltsplanung für das Jahr 2024 abhänge, so der Sprecher.