Einrichtungsbezogene Impfpflicht : Städte fordern Hilfe und Zeit

Ab dem 16. März gilt bundesweit in zahlreichen medizinischen und pflegerischen Einrichtungen eine Impfpflicht. Foto: dpa/Sven Hoppe

Düsseldorf Bundesweit gilt ab dem 16. März in zahlreichen medizinischen und pflegerischen Einrichtungen eine Impfpflicht. Umsetzen sollen das dann die Gesundheitsämter. Der Städtetag NRW fordert Unterstützung.

Wenige Tage vor dem Inkrafttreten der einrichtungsbezogenen Impfpflicht mahnt der Städtetag NRW „praxistauglichere“ Regelungen und mehr Unterstützung des Landes sowie eine längere Umsetzungsfrist für die Kommunen an. „Die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist richtig, da sind sich die Städte einig“, sagte der Geschäftsführer des Städtetages NRW, Helmut Dedy, der Deutschen Presse-Agentur. Denn sie helfe, besonders Gefährdete in Pflegeheimen und in Krankenhäusern besser vor dem Coronavirus zu schützen.