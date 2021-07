Diskussion um Raumluftfilter : Stadtrat und Krisenstab ja, Schulklassen nein

Erfolgreicher Einsatz: Im Kunstsaal des Aachener St.-Ursula-Gymnasiums säubert ein CRT-Filter (links) seit Herbst 2020 die Raumluft. Messreihen ergaben, dass das Gerät binnen Minuten trotz laufenden Unterrichts über 90 Prozent der Aersole und damit auch Viren und Bakterien herausfiltert. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen In Köln und Leverkusen werden Klassenzimmer mit Raumluftfiltern aufgerüstet, in Aachen weigert man sich. Dabei kommen auch dort etliche solcher Anlagen zum Einsatz, nur eben (fast) nicht in Schulen.