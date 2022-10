Karnevalsauftakt : Stadt und Polizei Köln bereiten sich auf Ansturm am 11.11. vor

Entlastung für Behörden : Stadt Köln will die Sicherheit an Karneval in private Hände legen Die Stadt Köln will die Sicherheitsmaßnahmen am 11.11. und zu Beginn des Straßenkarnevals zukünftig von einer privaten Firma planen und umsetzen lassen. Die Verwaltung sieht sich dazu nicht mehr in der Lage – und erntet Kritik.