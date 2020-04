Vorgesehenen Zwangsverpflichtungen : Staatsrechtler sehen gravierende Mängel im NRW-Epidemie-Gesetzentwurf

Experten warten auf die Sachverstandigen-Anhörung im Plenarsaal. Das von der NRW-Regierung angestrebte Epidemie-Gesetz kam in einer Sachverständigen-Anhörung im Landtag auf den Prüfstand. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Ihr Epidemie-Gesetz wird für die NRW-Regierung zur schwierigen Mission. Staatsrechtler sehen gravierende Rechte verletzt oder mindestens berührt: Verfassung, Gewaltenteilung, Oppositionsrechte, Verhältnismäßigkeit. Wie viel Macht rechtfertigt ein Notstand?

Das geplante Epidemie-Gesetz für Nordrhein-Westfalen ist aus Sicht mehrerer Rechtswissenschaftler erheblich korrekturbedürftig. In einer Sachverständigenanhörung des Düsseldorfer Landtags vertraten zwei Staatsrechtslehrer am Montag sogar die Auffassung, die vorgesehenen Zwangsverpflichtungen zum Arbeitseinsatz in der Krise um das Coronavirus seien verfassungswidrig.